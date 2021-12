Piccolo fuori programma nella Casa del Grande Fratello Vip per Katia Ricciarelli. Mentre era a bordo piscina intenta a godersi un po’ di relax pomeridiano, la cantante lirica si è resa conto di non potersi più sollevare dalla poltrona, dove era rimasta di fatto bloccata. Inizialmente non sono serviti a nulla i vari tentativi di Davide Silvestri di risolvere la situazione, divenuta nel giro di pochi minuti particolarmente comica. Ormai stanco, l’ex attore di Vivere è arrivato a chiedere l’aiuto della regia, anche se in maniera ironica: “Grande Fratello dateci una gru, un muletto”. Ironia condivisa dalla stessa cantante subito dopo: “Mi sa che resto qui per tutta la vita”.

Katia Ricciarelli bloccata sulla poltrona, Davide non riesce più a sollevarla

Il filmato qui sopra ritrae i primi momenti in cui Katia si è accorta di non riuscire a sollevarsi dalla poltrona a bordo piscina. Davide si è adoperato dopo pochi secondi con tutta la sua buona volontà, senza però riuscire a trovare una soluzione. E giù le prime sane risate per una situazione al limite del grottesco. Per fortuna poi – anche se il video non riprende il momento esatto – la Ricciarelli è riuscita a tornare in piedi, non senza grandi difficoltà.

Quanto successo non ci sorprende, considerando i tre mesi e passa trascorsi nella Casa dalla cantante lirica più famosa della televisione italiana. Se nella diretta del lunedì o del venerdì non si notano poi così tanto, durante il live di Mediaset Extra le difficoltà che Katia ha nel rialzarsi in piedi sono più che evidenti.

Poco male comunque, alla cantante si perdona questo e altro, avendo dimostrato un po’ a sorpresa di essere un concorrente in grado di raccontarsi molto più di quanto non abbiano fatto altri “inquilini” della Casa, che non hanno – e probabilmente non avranno mai – i suoi trascorsi.

Nel corso dell’ultima puntata Katia Ricciarelli ha inoltre confermato la volontà di proseguire ancora un po’ (citiamo letteralmente le sue parole) l’avventura al Grande Fratello Vip 6: non sappiamo se ancora un po’ significa fino a Natale o fino a quando il pubblico non deciderà di eliminarla, ma l’augurio è che un giorno possa rivedere Alex Belli e dirgli in faccia cosa ne pensa davvero della sua persona.