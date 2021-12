Isabella Ricci ha rilasciato un’intervista su un portale di gossip gestito da Lorenzo Pugnaloni a seguito della sua uscita da Uomini e Donne. La protagonista si è soffermata sul suo percorso nel programma, svelando anche qualche retroscena inedito e poi ha parlato della sua acerrima nemica Gemma Galgani. Scopriamo cosa ha rivelato.

I retroscena sull’esperienza di Isabella a Uomini e Donne

In una recente intervista, Isabella e Fabio hanno raccontato come stiano procedendo le cose tra loro una volta usciti da Uomini e Donne. I due hanno detto di essere estremamente felici in questo periodo e, a distanza di quasi due settimane dalla registrazione in cui hanno annunciato la loro uscita di scena, stanno ancora serenamente insieme. Isabella, poi, è stata chiamata a commentare la sua esperienza nel programma e la dama non ha potuto fare a meno di ammettere che, specie in alcuni casi, la sua permanenza in studio è stata molto difficile.

Proprio in virtù di questo, ad un certo punto arrivò anche a prendere la decisione di andare via. Le troppe litigate stavano cominciando a disturbarla troppo, pertanto, decise di lasciare la trasmissione. Successivamente, però, è stata la redazione a mettersi in contatto con lei e a chiederle di tornare in studio. Lei inizialmente non voleva, ma poi si è lasciata convincere ed è stato un bene. Una volta tornata, infatti, ha conosciuto Fabio.

La stoccata contro Gemma Galgani e lo staff

Nel momento in cui l’uomo è entrato a far parte della sua vita, la donna ha dichiarato che anche le litigate in studio assumevano un sapore differente ed erano più tollerabili e gestibili. Ad ogni modo, adesso è felicissima di essere uscita da quel circolo vizioso e di aver cominciato la sua storia d’amore con Fabio. A tal proposito, non ha potuto esimersi dal tirare in ballo anche Gemma. Su di lei ha detto di reputarla una donna assolutamente falsa.

Nello specifico, ha rivelato: “A me sembra totalmente ridicolo. Passa di amore in amore. La seguo dal 2015 e ogni volta mi viene da sorridere”. In seguito, poi, ha fatto un discorso un po’ più generico ed ha detto: “Mi sembra un mondo di attori. Mi sembra un copione visto e stravisto. Evidentemente funziona così e c’è gradimento del pubblico”. Insomma, parole che certamente non piaceranno né alla dama bianca né, tantomeno, alla produzione del programma.