Venerdì 17 dicembre andrà in onda la ventottesima puntata del Grande Fratello Vip 6. Le anticipazioni ci confermano l’ingresso di tre nuovi concorrenti, tra cui Eva Grimaldi, il cui arrivo nella Casa è già stato ufficializzato. Chi saranno le altre due new entry? Da tempo i rumor accreditano il nome della showgirl Nathaly Caldonazzo, mentre nelle ultime ore si è aggiunto anche quello di Alessandro Basciano, ex corteggiatore di Uomini e Donne ed ex tentatore di Valeria Liberati – la fidanzata di Ciavy – nel docu-reality Temptation Island.

In attesa dell’annuncio ufficiale, non ci resta che incrociare le dita sulla bontà della scelta fatta dagli autori per restituire un po’ di verve a un cast restato orfano di un protagonista assoluto come Alex Belli.

Grande Fratello Vip, anticipazioni sulla puntata del 17 dicembre

Le altre anticipazioni sulla prossima puntata del Grande Fratello Vip 6 ci rivelano che Alfonso Signorini chiederà agli altri concorrenti rimasti dopo il precedente appuntamento se accettano o meno di proseguire il reality alla luce del prolungamento di 3 mesi, con la finale fissata al 14 marzo. Al momento appare certo l’abbandono di Manila Nazzaro e Aldo Montano, che per loro stessa ammissione hanno fatto intendere che non resteranno nella Casa.

A questo proposito riflettori accesi anche sulla scelta che farà Davide Silvestri. Nei giorni scorsi l’ex attore si è detto molto combattuto sulla scelta da prendere: restare o interrompere un percorso che fin qui lo ha visto tra gli esempi più positivi della Casa? Sia il filmato del cugino Kekko – il frontman dei Modà – sia il video ricevuto dalla fidanzata potrebbero far propendere l’ago della bilancia verso la sua permanenza nel reality.

Intanto non è dato sapere se Alex Belli farà di nuovo ritorno o meno nella Casa del Grande Fratello Vip per un confronto con Soleil Sorge. Alla luce degli ascolti tv record fatti registrare nella puntata di lunedì sera, è impensabile che gli autori non sfruttino – tra virgolette – la presenza di un ex concorrente come Alex per creare nuove dinamiche sia dentro che fuori la Casa. Di sicuro l’uscita di scena dell’ex attore di Centovetrine non coinciderà con la chiusura del triangolo Alex, Soleil e Delia (in tutti i sensi).