Dopo l’uscita di Alex Belli dalla casa del Grande Fratello Vip, i concorrenti si sono confrontati in merito a quanto accaduto nel corso della puntata del 13 dicembre. In molti si sono detti sollevati dal fatto che l’attore avesse abbandonato il reality show, in quanto nell’ultimo periodo la situazione era diventata insostenibile. La più dura nei suoi confronti è stata soprattutto Katia Ricciarelli. Scopriamo che cosa ha dichiarato.

Lo sfogo di Katia contro Alex al GF Vip

In queste ore, i concorrenti del GF Vip si sono scambiati qualche opinione su quanto accaduto nella scorsa puntata tra Alex, Soleil e Delia. I protagonisti ancora in gara, inoltre, si sono chiesti se l’ex gieffino rientrerà in casa per avere un confronto con la Sorge, considerando il pessimo modo in cui i due si sono lasciati. Questa è un’ipotesi alquanto probabile, anzi, è stata confermata dal giornalista Gabriele Parpiglia durante una delle puntate di Casa Chi.

Ad ogni modo, molti degli inquilini della casa si sono detti assolutamente contrari al ritorno in casa dell’attore. La più perentoria è stata Katia Ricciarelli, che con Soleil ha avuto modo di legare parecchio. La cantante ha detto di augurarsi vivamente che Belli non metta più piede all’interno delle quattro mura di Cinecittà. In particolar modo, ha dichiarato:

"Io spero personalmente che non entri più, che non si faccia più vedere. Veramente ci ha trattato tutti da cretini".

I concorrenti contrari al ritorno in casa di Belli

In seguito, poi, anche Gianmaria Antinolfi ha espresso il suo pensiero ed ha aggiunto di essere sempre stato coerente nel manifestare all’attore il suo pensiero. L’imprenditore, infatti, gli ha sempre palesato di reputarlo una persona falsa e costruita. Successivamente, poi, la lirica ha rivelato che soprattutto gli ultimi giorni di permanenza in casa di Alex sono stati piuttosto tossici. Il giovane è stato in grado di creare un clima davvero pesante arrivando a soffocare tutto il resto del gruppo.

Katia, dunque, ci ha tenuto a concludere il suo concetto dicendo: “È andato talmente oltre che ci ha intossicati, io non ne potevo più, ora è tutto più tranquillo”. Insomma, a quanto pare, la donna non prenderà affatto di buon grado il ritorno in casa di Alex che, molto probabilmente, si verificherà nel corso del prossimo appuntamento del Grande Fratello Vip.

