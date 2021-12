All’interno della casa del Grande Fratello Vip non c’è un attimo di pace. Ormai, il nervosismo dei concorrenti sta raggiungendo picchi mai riscontrati prima. Probabilmente, la conferma di dover trascorrere altri mesi nel reality di Canale 5 sta minando seriamente la tranquillità di tutti.

Nelle ultime ore, c’è stata una nuova discussione tra Lulù Selassié e la sorella Jessica. La principessina più giovane, non riuscendo a sopportare più la situazione, ha tirato in ballo un argomento che era già stato motivo di tensione dei giorni precedenti. Biagio D’Anelli, dopo aver assistito allo scontro, ha ritenuto opportuno intervenire, prendendo le difese di Jessica. Ecco cosa è successo!

Lulù Selassié non si sente parte del gruppo

Lulù e Jessica Selassié, fin dall’inizio di questa edizione del GF Vip, hanno dimostrato di condividere un saldo legame. Nonostante questo, non sono mancati i motivi di discussione. Lulù, nelle ultime ore, ha fatto presente, nuovamente, di non sentirsi parte del gruppo. Tutto è nato a causa di un ritardo nella preparazione della cena.

Non vengo mai considerata, servo solo per lavare i piatti

Jessica, però, non si è lasciata turbare dalle parole della sorella. Senza mezzi termini, ha espresso il suo pensiero, rischiando di far precipitare la situazione:

Quando si cucina non aiuti, sembra che tu non lo sappia fare

Lulù vorrebbe essere trattata diversamente dai suoi compagni di avventura e, soprattutto, dalla sorella. Ha ammesso di non gradire molto gli atteggiamenti di Jessica perché, nella maggior parte dei casi, non prende mai le sue difese.

Biagio difende Jessica Selassié

Il litigio non è passato inosservato agli occhi di Biagio D’anelli. Il talent scout ha deciso di intervenire per contrastare la furia di Lulù:

Non ti rivolgere così a tua sorella.Puoi discutere, ma fallo con garbo

Sicuramente queste parole non hanno fatto sentire meglio Lulù che, per sua esplicita richiesta, vorrebbe ricevere più appoggio nella casa del GF Vip. Per scoprire come si evolverà la situazione tra le due principessine, non ci resterà che continuare a seguire le dirette di uno dei reality più apprezzati di Mediaset.