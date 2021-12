Venerdì 17 dicembre ci saranno tre nuovi ingressi nella Casa del Grande Fratello Vip. Se i primi due nomi – Eva Grimaldi e Nathaly Caldonazzo – sono sicuri (quello di Eva è ufficiale, ndr), rimane un punto interrogativo sull’identità del possibile terzo concorrente. L’ultima indiscrezione arriva dalla pagina Instagram GFVIP6.NEWS, secondo cui dovrebbe entrare Alessandro Basciano, ex tentatore ed ex corteggiatore di Uomini e Donne.

L’identikit di Alessandro Basciano, possibile nuovo concorrente del Grande Fratello Vip 6

Prima l’esperienza a Uomini e Donne come corteggiatore della tronista Giulia Quattrociocche, poi sempre su Canale 5 il pubblico l’ha conosciuto meglio nel ruolo di tentatore di Valeria Liberati, fidanzata di Ciavy. Entrambe le volte non ha avuto molta fortuna, ma per il detto “non c’è due senza tre” ecco che Alessandro potrebbe riprovarci, stavolta in un reality di successo come il Grande Fratello Vip.

Che Alfonso Signorini voglia giocarsi la carta del corteggiatore per scompigliare i piani? In vista del suo possibile ingresso nella Casa, è facile immaginare come l’ex tentatore possa essere attratto da Sophie Codegoni, attualmente in una posizione non semplice con Gianmaria Antinolfi. D’altronde Alessandro ha tutte le carte in regola per poter aggiungere ulteriore sale nella coppia più esplosiva di questa sesta edizione orfana di Alex Belli, che nel frattempo ha la sua bella gatta da pelare con la moglie Delia.

C’è però anche un’altra chiave di lettura, che molti sottovalutano: l’ingresso di Alessandro Basciano potrebbe finalmente accendere Jessica Selassié, che da circa tre mesi sta chiedendo ad Alfonso di poterle far conoscere un ragazzo aitante e – soprattutto – single. Siamo certi che non apprezzerà soltanto Jessica, ma anche tante altre telespettatrici del GF, che venerdì perderanno – tra le altre cose – anche Aldo Montano.

E poi, come si dice spesso, se sono rose fioriranno: Alessandro può essere il concorrente giusto per rimescolare le carte? Chi vivrà vedrà, quantomeno però gli auguriamo di non fare la fine di Tommaso Eletti, su cui erano riposte molte aspettative, purtroppo disattese. A proposito, qualcuno sa dov’è finito?