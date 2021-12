Alex Belli ha deciso di abbandonare il Grande Fratello Vip a seguito di un confronto avuto con Delia Duran durante la puntata del 13 dicembre. La donna era giunta in trasmissione per lasciarlo, ma lui ha deciso di correre ad abbracciarla per farle cambiare idea. Lei ha preso in considerazione l’ipotesi di perdonarlo, ma ha dichiarato che l’attore avrebbe dovuto lavorare molto per farle riguadagnare la fiducia. Sarà stato davvero così? Scopriamo cosa è successo.

Delia e Alex avvistati mano nella mano dopo la puntata del GF Vip

Lunedì scorso Alex e Delia hanno lasciato insieme la casa del GF Vip. L’ex concorrente ha dato luogo ad un colpo di testa in quanto, durante il confronto con la donna, ha deciso di infrangere il regolamento e di abbracciarla. Tale gesto, naturalmente, è stato fatto con la consapevolezza che sarebbe stato squalificato dal gioco. La Duran, dal canto suo, è apparsa alquanto rigida, al punto da dichiarare che Belli l’avrebbe dovuta portare davvero in alto per riuscire a riconquistare la sua fiducia.

La verità, però, non sembra essere questa. All’indomani della puntata, infatti, Alex e Delia sono stati avvistati insieme alla stazione di Roma, intenti a prendere un treno per tornare a casa. Stando a quanto rivelato dal giornalista Gabriele Parpiglia, i due erano mano nella mano e lei si è sempre comportata in modo molto premuroso e amorevole nei suoi confronti. Questa segnalazione, dunque, lascia intendere che tra i due sia tornato il sereno o, come molti credono, non sia mai andato via.

Parpiglia svela retroscena sulla coppia

Ebbene sì, il comportamento assunto dai due protagonisti sta fomentando sempre di più i dubbi di coloro i quali credevano che i due si fossero messi d’accordo prima che l’attore entrasse nella casa. L’avvicinamento di Alex a Soleil Sorge, il conseguente tradimento e le foto di Delia con un altro uomo, dunque, potrebbero essere il frutto di una strategia studiata ad hoc per generare sgomento.

Gabriele Parpiglia, poi, ha fatto anche altre confessioni a Casa Chi. In particolare ha detto:

“Io sono andato a casa di Alex prima del GF Vip. Ho visto com’è la situazione. C’era la mamma di Delia, l’amica di Delia. tutti posizionati e Alex che comanda da narcisista“.

Stando a queste dichiarazioni, dunque, è probabile che Delia non abbia mai avuto la reale intenzione di lasciare il suo compagno.

