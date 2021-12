Domenica 19 dicembre, su Canale 5, Amici tornerà con un nuovo appuntamento pomeridiano. Gli allievi, dopo essersi impegnati per tutta la settimana, si esibiranno in studio con sorprendenti performance. Alcuni di loro rischieranno di dover lasciare il posto ai loro sfidanti, mentre altri avranno a che fare con i commenti pungenti dei professori.

In questa puntata, ci saranno ospiti imperdibili che, sicuramente, faranno battere il cuore ai più nostalgici. In particolare, Maria De Filippi accoglierà in trasmissione Deddy, uno dei protagonisti più amati della scorsa edizione del talent show.

Potrebbe interessarti: Quando inizia il serale di Amici

Cosmary perde la maglia

Nella prossima puntata di Amici, Alex, Albe ed Elena dovranno prendere parte alle sfide settimanali. Le loro ultime performance, infatti, li avevano fatti precipitare negli ultimi posti della classifica. Per fortuna, nonostante le difficoltà, i ragazzi riusciranno a superare la prova e a riconquistare le loro magliette.

📰 Segui Tutto.TV su Google News , selezionaci tra i preferiti cliccando la stellina

La ballerina Cosmary, al contrario, non riuscirà a conquistare la sua insegnante. Alessandra Celentano la criticherà per l’esibizione portata in scena. Sarà così dura nei suoi confronti da decidere di non confermare la maglia.

Non tutti gli allievi, però, hanno preso parte alla registrazione. Con grande dispiacere dei loro fan, infatti, Mattia, Christian e Crytical non saranno presenti nell’appuntamento di domenica.

Fedez si occuperà della classifica

Uno degli ospiti principali della puntata del 19 dicembre sarà Fedez. Il rapper avrà il compito di stilare la classifica di gradimento settimanale. Alex, Luigi e Lda riusciranno a colpire nel segno, mentre Nicol e Rea non si dimostreranno all’altezza della situazione. Ecco quali sono stati i voti assegnati da Fedez:

Primo posto: Alex con 9

Secondo posto: Luigi con 8,5

Terzo posto: Lda e Aisha con 8

Quarto posto: Sissi con 7,5

Quinto posto: Nicol 7

Sesto posto: Rea 6.5

Amici, a causa della pausa natalizia, tornerà a fare compagnia ai suoi fan nel mese di gennaio.

Leggi anche: Come vedere la replica di Amici 2021