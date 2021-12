Avevamo lasciato Alex Belli e Delia Duran mano nella mano di fronte alla stazione Termini di Roma, in attesa del loro treno che li riportasse a casa. Un’immagine che strideva di fronte a quanto appena accaduto 24 ore prima dentro e fuori la Casa del Grande Fratello, con Delia che si era convinta a lasciare il marito dopo l’ennesimo bacio passionale tra lui e Soleil Sorge. Pace fatta? Sembrerebbe di no. Stando alla soffiata di un lettore di Novella 2000, Alex Belli e Delia si sarebbero resi protagonisti di una lite furibonda durante il viaggio di rientro a Milano, con la donna che in uno scatto d’ira avrebbe sbattuto la fede sul tavolino del treno.

Delia furiosa contro Alex: “Tre mesi di questa str**zata”

Il racconto del lettore di Novella 2000 è ricco di particolari. Inizialmente, nulla lasciava presagire che Delia e Alex stessero sul punto di litigare. Poi, all’improvviso, la modella venezuelana avrebbe assalito verbalmente il marito: “Non me ne frega un c**o, tre mesi di questa str**zata”, riporta la gola profonda di Novella 2000, che sottolinea come sul Frecciarossa di martedì 14 dicembre diretto alla stazione centrale di Milano ci fossero pochi passeggeri e nessun paparazzo al seguito della coppia.

Mentre continuava a inveire contro l’ex attore di Centovetrine, Delia Duran avrebbe compiuto un gesto molto significativo, togliendosi la fede dal dito e sbattendola con forza contro il tavolino del treno.

Evidentemente la modella non ha ancora perdonato le acrobazie artistiche del marito sotto le lenzuola con Soleil, movenze che non sono passate sotto gamba agli occhi del Grande Fratello e dei telespettatori, che si sono ormai fatti un’idea precisa su quanto accaduto nella Casa.

Quale sarà l’epilogo di questa telenovela? Di certo, Alfonso Signorini non si farà sfuggire l’occasione di avere ancora Alex in studio, o perfino nella Casa del Grande Fratello per un ultimo (?) confronto finale con Soleil.