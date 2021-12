Nella puntata di oggi di Uomini e Donne, martedì 14 dicembre, vedremo che Maria De Filippi comincerà dal trono classico. Dopo aver ampiamente dibattuto di alcune vicende del trono over e di Andrea Nicole, la conduttrice si soffermerò sugli altri due tronisti in gioco. In particolar modo al trono di Roberta ci sarà un colpo di scena in quanto Luca lascerà la trasmissione. Scopriamo tutto nel dettaglio.

Lite tra Roberta e Luca nella puntata di oggi di Uomini e Donne

Le anticipazioni della puntata di oggi di Uomini e Donne rivelano che si parlerà molto di Roberta. La tronista sarà al centro dello studio per raccontare ai presenti e ai telespettatori come sia andata la settimana con i suoi corteggiatori. La fanciulla non potrà fare a meno di palesare il suo dissenso nei confronti di alcuni atteggiamenti assunti da Luca nei giorni appena trascorsi. Il corteggiatore, dal canto suo, si dirà parecchio provato per le dimostrazioni che la donna dà spesso al suo avversario Samuele.

Proprio per tale ragione, Luca lascerà trapelare una punta di indecisione circa la volontà di proseguire il suo percorso. Nel notare questo comportamento, la tronista perderà completamente le staffe e chiederà al ragazzo per quale ragione stia continuando a stare seduto se ha dei dubbi così importanti. Dinanzi questa provocazione, allora, Luca si alzerà e andrà via dalla trasmissione in maniera piuttosto alterata. Al momento, non si sa se Roberta gli andrà dietro per parlarci o se lascerà correre.

Matteo vicino a una corteggiatrice

Ad ogni modo, il rapporto tra i due ragazzi pare stia prendendo una piega davvero molto complicata. Questo è un fattore alquanto interessante se si considera che la giovane sia estremamente vicina a compiere la sua scelta. Non ci resta che attendere, dunque, per vedere il suo cuore dove la porterà. Per quanto riguarda Matteo, invece, il ragazzo sta conoscendo due corteggiatrici in particolare e specie con Martina si verrà a creare un’intesa davvero molto forte.

Prossimamente, infatti, i due avranno un approccio fisico molto sentito. Al trono over, invece, non mancheranno i continui battibecchi tra alcuni esponenti del parterre. Nella puntata in questione dovrebbe esserci anche la fatidica uscita di scena di Isabella Ricci dalla trasmissione. La donna sta così bene con il corteggiatore Fabio al punto da decidere di abbandonare la trasmissione insieme a lui per coronare al di fuori il loro sogno d’amore.