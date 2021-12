In questo periodo sono in atto delle trattative per quanto riguarda l’Isola dei famosi 2022. Il cast è ancora del tutto incerto e l’unica certezza resta sulla conduzione, che anche quest’anno verrà assegnata ad Ilary Blasi. Ad ogni modo, i nomi in lizza per prendere parte al reality show incentrato sulla sopravvivenza sono davvero molti e tra di essi sono balzati fuori anche alcuni provenienti da Uomini e Donne. Scopriamo cosa è emerso.

I possibili volti di Uomini e Donne nel cast dell’Isola dei famosi 2022

Subito dopo la fine del GF Vip partirà la nuova edizione dell’Isola dei famosi. Il reality show sarà condotto da Ilary Blasi, la quale sarà affiancata da opinionisti ancora da definire. Nelle ultime ore, però, sono emerse delle indiscrezioni per quanto riguarda i possibili membri del cast. A quanto pare la conduttrice ha intenzione di dare luogo ad un’edizione davvero d’eccezione, caratterizzata da tanti vip davvero famosi e in grado di creare dinamiche.

Proprio per questo, i nomi dei possibili candidati a partecipare al reality show sono davvero interessanti. Tra di essi è spuntato quello di Armando Incarnato, storico cavaliere del trono over di Uomini e Donne. Il protagonista è sempre al centro di tante dinamiche e polemiche nel talk show di Maria De Filippi, pertanto, la sua ipotetica partecipazione al reality di Canale 5 sarebbe in grado sicuramente di generare molto scalpore. Il secondo possibile candidato proveniente da Uomini e Donne è Lucas Peracchi, ex tronista del programma.

Gli altri possibili candidati

Ad ogni modo, oltre a Uomini e Donne ci sono anche altri protagonisti che potrebbero prendere parte al reality show. Tra di loro, ad esempio, si stanno facendo sempre più strada Loredana Lecciso e sua figlia Jasmine Carrisi. Le due potrebbero sbarcare in Honduras nell’edizione del reality del 2022.

Possibili trattative anche tra lo staff della trasmissione e Antonino Spinalbese. Anche lui si trova spesso al centro di gossip in quanto è il fidanzato di Belen Rodriguez. Proprio di recente i due sono finiti al centro della bufera a causa di una presunta crisi tra loro, successivamente smentita dalla showgirl. Anche sul suo conto, però, non ci sono notizie certe. Non ci resta che attendere, dunque, per scoprire come si evolverà la vicenda.