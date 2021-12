Le ultime news dalla Casa del Grande Fratello Vip 6 fanno riferimento alla puntata di lunedì 13 dicembre. Di seguito le ultime notizie sulla ventisettesima diretta in onda in prima serata su Canale 5.

Chi è stato il concorrente eliminato al televoto? Ecco i video e il riassunto della puntata di ieri sera.

Le news dell’ultim’ora del Grande Fratello Vip

La ventisettesima puntata del Grande Fratello Vip 6 inizia con un annuncio a sorpresa: Delia Duran entrerà nella Casa per un confronto finale con Alex Belli. Dalle parole pronunciate dalla modella e attrice venezuelana sembra si tratti realmente del capitolo conclusivo della sua storia d’amore con Alex, dopo il bacio appassionato che il marito ha dato a Soleil in giardino nel pomeriggio.

Delia è in studio: dopo le ultime vicende nella Casa ha deciso di dare una risposta definitiva ad Alex. L'intenzione è quella di chiudere per sempre questa storia. #GFVIP pic.twitter.com/OzCG2CFhWK — Grande Fratello (@GrandeFratello) December 13, 2021

Per una storia che si chiude (?) ce n’è un’altra appena iniziata, quella tra Lulù Selassié e Manuel Bortuzzo. Nel weekend il nuotatore ha pronunciato il fatidico “ti amo” a Lulù, venendo subito ricambiato. Un salto in avanti incredibile quello vissuto da una coppia che fino a due settimane fa sembrava essere sul punto di esplodere, in seguito alle due nomination consecutive di Manuel. Ieri sera però l’ex nuotatore ha ribadito di essersi innamorato di Lulù giorno per giorno, smentendo di fatto che la sua decisione sia arrivata dall’oggi al domani.

Lulù e Manuel… quando la razionalità si spegne… resta solo il sentimento. ❤️ #GFVIP pic.twitter.com/ETv1M9wyPl — Grande Fratello (@GrandeFratello) December 13, 2021

Intanto dallo studio Alfonso Signorini legge la seconda parte del comunicato sul televoto. Dopo Gianmaria e Miriana, a salvarsi sono Carmen e Francesca. Rimangono dunque a rischio eliminazione Maria Monsé da una parte e Sophie Codegoni dall’altra. Uno scontro che vede coinvolta in seconda battuta anche Soleil Sorge, che in più di un’occasione si è spesa in prima persona per la permanenza di Maria nella Casa.

Il pubblico ha deciso che gli altri due VIP salvi sono… Francesca e Carmen! #GFVIP pic.twitter.com/uVYXuoPbPh — Grande Fratello (@GrandeFratello) December 13, 2021

Prima di conoscere il nome dell’undicesimo eliminato di questa sesta edizione del Grande Fratello Vip, c’è spazio per uno scoop a sorpresa: Katia Ricciarelli ha manifestato l’intenzione di sposarsi una volta terminata l’esperienza al Grande Fratello. Le prime a saperlo sono state Carmen e Soleil, le due inquiline con cui Katia ha legato maggiormente all’interno della Casa e che da brave “giornaliste” non sono riuscite a tenere il segreto per sé.

Voglio sposarmi… una persona mi ha conquistata. Katia ha fatto una confessione molto intima e sentita ai suoi compagni… ❤️ #GFVIP pic.twitter.com/HtqwkTdB5a — Grande Fratello (@GrandeFratello) December 13, 2021

Arrivano le prime scelte in merito alla permanenza nella Casa dopo il prolungamento di tre mesi deciso dal Grande Fratello: Manuel, Katia e Lulù scelgono di rimanere. A loro si aggiungono poi Miriana, Gianmaria, Carmen e Giucas. L’unica concorrente che nella puntata di ieri ha scelto di abbandonare il Grande Fratello è stata Francesca Cipriani, motivando la sua decisione con alcuni problemi di salute da risolvere fuori dalla Casa. Le altre decisioni saranno prese nella prossima puntata di venerdì.

Francesca ha deciso di non continuare il suo percorso all’interno della Casa di #GFVIP. pic.twitter.com/rOMVFSheKW — Grande Fratello (@GrandeFratello) December 13, 2021

Il finale è tutto per la coppia Alex Belli e Delia Duran. Marito e moglie si incontrano in giardino: è qui che Delia comunica ad Alex la scelta di porre fine alla loro relazione. L’attore però non ci sta e va a bloccare letteralmente la moglie, andando incontro alla squalifica per non aver rispettato il distanziamento. In qualche modo Alex riesce a recuperare in qualche modo Delia, perdendo però definitivamente Soleil, spettatrice interessata di quanto stava accadendo fuori a pochi metri da lei.

Ho deciso che la nostra storia finisce qui. #GFVIP pic.twitter.com/JdAswtbj8a — Grande Fratello (@GrandeFratello) December 13, 2021

Ascoltando le parole di Alex e ripensando a tutti i momenti vissuti nella Casa insieme, in un impeto d’ira Soleil Sorge ha preso la valigia dell’attore portandola in giardino e dandogli il suo personale addio. Un gesto che non è passato inosservato agli occhi di Delia, che ne ha approfittato per inveire ancora una volta contro la donna che si è intromessa tra lei e l’uomo della sua vita.

Allacciate le cinture, perché il decollo potrebbe essere brusco… ✈️ #GFVIP pic.twitter.com/bN6nsJiVPD — Grande Fratello (@GrandeFratello) December 13, 2021

Pochi si sarebbero aspettati un colpo di scena simile: Delia che entra nella Casa per porre fine alla storia d’amore con Alex, quest’ultimo che infrange il regolamento andando incontro alla squalifica certa, e infine Soleil che si rende conto di come sia stata presa in giro per tre mesi da un uomo a cui aveva creduto fin dall’inizio. Quanto successo ha inevitabilmente mandato all’aria la scaletta della serata, portando alla clamorosa cancellazione delle nomination.

Alex non ha rispettato il distanziamento e deve abbandonare ufficialmente la Casa di #GFVIP. pic.twitter.com/K5VsUC4tvd — Grande Fratello (@GrandeFratello) December 13, 2021

Per conoscere il nome della persona che ha lasciato la Casa insieme ad Alex Belli e Francesca Cipriani vi invitiamo alla lettura del nostro approfondimento sull’eliminato di ieri sera del Grande Fratello Vip 6.