Chi è uscito nella puntata di ieri sera del Grande Fratello Vip 6? Al televoto c’erano Miriana Trevisan, Gianmaria Antinolfi, Carmen Russo, Francesca Cipriani, Sophie Codegoni e Maria Monsé. A seguire il nome del concorrente eliminato.

Chi è uscito ieri sera dal Grande Fratello Vip?

L’undicesimo concorrente eliminato della puntata del 13 dicembre del Grande Fratello Vip 6 è Maria Monsè. L’ex di Non è la Rai è stata la meno votata del pubblico con il 13%, un punto percentuale in meno rispetto a Francesca Cipriani, che ha poi scelto di lasciare ugualmente la Casa per problemi di salute, non accettando dunque il prolungamento di 3 mesi imposto dal Grande Fratello.

Il pubblico ha deciso che a dover abbandonare la Casa di #GFVIP è Maria! pic.twitter.com/0NH4rwTNlF — Grande Fratello (@GrandeFratello) December 13, 2021

Alla luce dei precedenti sondaggi in rete, l’eliminazione di Maria è stata una sorpresa. Fino ad oggi i risultati dei sondaggi online avevano raramente sbagliato o raccontato una verità così diversa rispetto alla puntata, ecco perché vedere la Monsé passare dal primo all’ultimo posto nel gradimento del pubblico è stata più di una sorpresa.

Possiamo anche dire che è la prima vera sconfitta per Soleil Sorge, che si era spesa in prima persona per la permanenza nella Casa di Maria, attaccando Jessica, Lulù Selassié e la stessa Sophie dandole delle vipere in diretta nazionale. Stavolta però la presa di posizione di Soleil non ha fatto breccia tra il pubblico da casa, che con il voto di ieri non ha fatto altro che confermare l’esito del televoto di venerdì scorso, quando Maria era terminata anche in quell’occasione all’ultimo posto.

A tutto questo si è aggiunta poi la clamorosa eliminazione di Alex Belli per squalifica, dopo aver infranto la regola sul distanziamento durante il confronto con la moglie Delia Duran. Una situazione che ha generato il caos nella Casa, portando il conduttore a confermare ufficialmente come le tradizionali nomination del lunedì fossero cancellate. Qualcosa però ci dice che la telenovela Alex-Delia-Soleil sia destinata a proseguire ancora, alla luce di quanto successo in puntata.

Non ci resta che darvi appuntamento a venerdì prossimo, quando andrà in onda una nuova puntata del Grande Fratello Vip 6, durante la quale conosceremo anche le decisioni dei vipponi sulla loro permanenza o meno nella Casa di Cinecittà.