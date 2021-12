In queste ore Stefania Orlando ha deciso di esprimere il suo parere in merito a quanto accaduto durante la puntata di ieri del Grande Fratello Vip. Nello specifico, l’ex gieffina si è scagliata contro Soleil Sorge per il modo in cui sta affrontando l’uscita di Alex Belli con sua moglie Delia Duran. Scopriamo nel dettaglio che cosa ha dichiarato.

La disperazione di Soleil dopo l’uscita di Alex con Delia

Durante la messa in onda del 13 dicembre del GF Vip, Alex Belli ha avuto il confronto decisivo con Delia Duran. La donna era entrata in casa con l’intenzione di lasciarlo, tuttavia, lui ha deciso di infrangere il regolamento del programma e si è avvicinato a lei per abbracciarla implicando immediatamente la sua eliminazione dal reality show. I due, così sono andati via insieme. Soleil è rimasta molto male del modo in cui l’ex coinquilino ha affrontato la vicenda, al punto da reputare l’attore totalmente falso e costruito.

Dopo questo episodio, la Sorge si è chiusa in se stessa e si sta lasciando andare a dei momenti di pianti disperati e di malcontento. Sul web, però, c’è chi non sembra intenerito dal suo dolore. Stefania Orlando, ad esempio, si è scagliata contro di lei accusandola di essere ridicola a disperarsi adesso in quanto sapeva benissimo la situazione nella quale si fosse cacciata.

📰 Segui Tutto.TV su Google News , selezionaci tra i preferiti cliccando la stellina

Stefania Orlando contro Soleil

In particolar modo, Stefania ha scritto:

“Chi accetta di entrare in una coppia e di rompere gli equilibri deve assumersi le sue responsabilità“. Successivamente ha aggiunto: “Smettiamo di dare la colpa solo ai mariti fedifraghi”.

Insomma, parole davvero al vetriolo quelle della Orlando le quali lasciano intendere una totale indifferenza verso il dolore di Soleil. Secondo la cantante, infatti, la Sorge è colpevole tanto quanto Alex, pertanto, non può disperarsi.

In tutta questa vicenda, vera o costruita che sia, l’unica parte lesa dovrebbe essere Delia, la moglie tradita e nessun altro. Nel frattempo, invece, all’interno della casa tutti sono molto vicini a Soleil e stanno facendo di tutto per provare a rincuorarla e a far sì che torni a sorridere. Almeno per il momento, però, questa sembra un’impresa piuttosto ardua.