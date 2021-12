Sembrava che niente e nessuno avrebbe mai potuto mettere fine al triangolo tra Alex Belli, Soleil Sorge e Delia Duran, ma ieri sera, durante la diretta con Alfonso Signorini, l’attore, a causa di alcune violazioni riguardanti le norme anti-Covid19, l’attore è stato costretto ad abbandonare la casa del Grande Fratello Vip.

Alex, infatti, in un momento di debolezza, si è avvicinato alla moglie per stringerla in un caloroso abbraccio. Poco prima, Delia l’aveva sconvolto dicendo di voler concludere il matrimonio e di essere furiosa per il modo in cui aveva gestito il rapporto con Soleil Sorge.

È probabile che Alex abbia pensato che l’unico modo per salvare il rapporto Delia fosse quello di uscire dal gioco. Ma sarà davvero così? Pare che Delia, dopo la delusione subita, abbia trovato conforto tra le braccia di un altro uomo. Ecco cosa è successo!

Potrebbe interessarti: Francesca Cipriani abbandona la casa del GF VIP 6

Gli incontri tra Delia Duran e Carlo Cuoco

Delia Duran non è rimasta con le mani in mano. Mentre il marito era intento a corteggiare Soleil Sorge, ha deciso di prendersi una pausa dalla sofferenza provata e di frequentare Carlo Cuoco. Alfonso Signorini, durante una puntata del GF Vip, aveva mostrato ad Alex Belli le foto incriminate, ma l’attore non aveva creduto a una sola parola.

Secondo lui, si trattava solo di una trappola costruita a tavolino che non aveva niente a che vedere con un eventuale tradimento di Delia. Nel corso dei giorni, però, la situazione si è evoluta fino a prendere una piega inaspettata.

Potrebbe interessarti: Alex Belli abbandona la Casa del GF VIP 6 e corre verso Delia Duran

Le parole di Carlo Cuoco

Carlo che pubblica su Instagram foto e audio di Delia in cui dichiara che tra loro è tutto vero.

La saga prosegue fuori. #Gfvip pic.twitter.com/7Zyw6awVAj — More Inside🌙 (@MoreInsideX) December 14, 2021

Durante la puntata di ieri 13 dicembre, Carlo Cuoco ha usato le sue pagine social per dire la sua sull’argomento. Stando al materiale mostrato, tra lui e Delia Duran ci sarebbe ben più di una semplice amicizia:

Vi dimostrerò come tornerà da me. Io non gioco caro Belli. Lei è stata mia e sarà ancora mia.

Inoltre, ha anche reso pubblica una telefonata dove Delia esprimeva le sue intenzioni di lasciare Alex in diretta televisiva:

Eccomi, dicevo che lo lascerò in diretta. Dirò che con Carlo Cuozzo era tutto vero. Della relazione con Carlo e a lui bye bi**h. Dentro la casa lo lascio proprio in diretta, lo ribadisco. Mi sono stufata davvero è

E cosa ne pensa il pubblico? Molti utenti sono ancora convinti che si tratti solo di una recita ben studiata e che il Grande Fratello abbia deciso di utilizzare questo stratagemma per aumentare gli ascolti e l’interesse verso il programma.