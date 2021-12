Nella puntata di lunedì del Grande Fratello Vip 6 ci sono state le prime consultazioni per capire chi tra i concorrenti, volesse continuare fino a Marzo 2022. A grande sorpresa Francesca Cipriani ha deciso di abbandonare la casa:

“Purtroppo ho dei problemi di salute, fisici e ho bisogno di fare dei controlli da alcuni specialisti. Ancora purtroppo ci sono dei momenti che non sto bene e devo andare a farmi controllare”.

Alfonso Signorini è dispiaciutissimo, le dice:

“È un grande dolore. Io ti voglio bene”.

Così finisce la storia di Francesca Cipriani al Grande Fratello Vip 6. Un abbandono che lascia un vuoto incolmabile di leggerezza, simpatia ed empatia nei confronti dei suoi compagni d’avventura. Grande amica di Giucas Casella, è stata protagonista di siparietti comici che hanno animato e dato un po’ di respiro alle puntate di questi 3 mesi. Ma, come le ha detto Alfonso Signorini ieri sera: “Quando c’è di mezzo la salute non si può dire niente“.

La ragazza non ha specificato esattamente quali siano i problemi fisici per cui è costretta ad abbandonare la Casa, ma sembra vadano avanti già da un po’ di tempo e non possa procrastinarli ancora di più.

Solo Francesca Cipriani va via

Mentre inizialmente si pensava che altri concorrenti lasciassero la casa, questo primo giro di consultazioni si chiude con l’abbandono solo di Francesca Cipriani. A dire che continueranno il loro percorso sono stati:

Venerdì scopriremo anche se l’ex Miss Italia Manila Nazzaro resterà. Lei è una delle più papabili per l’uscita dalla Casa.