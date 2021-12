Nessuno se l’aspettava. Alex Belli, dopo un’accesa discussione in diretta con Soleil, riceve la visita della moglie Delia Duran e abbandona la casa. L’italoamericana di tutta risposta gli butta fuori dalla casa la sua valigia. Una scena surreale.

Alex Belli ripudia Soleil: “La mia famiglia è più importante di tutto”

Improvvisamente Alex Belli ha una presa di coscienza. Quando la moglie Delia Duran arriva in cortile per lui e gli dice che la loro relazione è finita, l’attore di Centovetrine non ce la fa più. Supera la striscia rossa e abbraccia la compagna. Una violazione del protocollo anticovid che gli costerà la squalifica dalla casa.

Ma nessun problema: lui voleva andarsene.

Dopo il bacio appassionante del pomeriggio con l’influencer di Uomini e Donne, non ha esitato un secondo a fare dietrofront e riprendersi la compagna, senza neanche chiederle spiegazioni delle foto viste la settimana scorsa, mentre baciava un altro uomo.

Dal canto suo Delia, nonostante abbia ribadito che ne avrebbero parlato a casa perché “i panni sporchi si lavano in famiglia” (Finora cos’avevano fatto?!?), non ha esitato un secondo a cascare tra le braccia di Alex Belli.

Era entrata sicura per mettere fine alla sua relazione e invece, l’unica cosa che è finita è la permanenza di Alex nella casa del Grande Fratello Vip 6.

Soleil Sorge: “Cornuti e felici”

Commenta così l’ex amica/amante quanto appena visto. Coccolata da Katia Ricciarelli che le ricorda “Te l’avevo detto che tu eri in mezzo a quei due e non andava bene”, Soleil Sorge acida e piccata li definisce “cornuti e felici” e ripudia Alex Belli.

Dopo averlo accusato di essere fake fin dal pomeriggio, l’influencer si sfoga, visibilmente provata. Le due opinioniste dallo studio si mostrano dispiaciute per il disastroso risvolto della storia tra l’attore di Centovetrine e Soleil. Per loro Alex è un manipolatore che ha fregato ben due donne: Delia e Soleil.

“Tra l’uno e l’altra sono disposti a tutto. Ora andranno a fare qualche ospitata televisiva, qualche intervista cercando di riparare alla brutta figura che ha fatto!”

Commenta Soleil con le inquiline della casa accorse in suo aiuto. L’amarezza è tanta, così come la sensazione di essere stata presa in giro, proprio lei, che credeva di essere più furba di tutti.