Oggi, lunedì 13 dicembre, andrà in onda la ventisettesima puntata del Grande Fratello Vip 6. Le anticipazioni ci informano che gli attuali concorrenti del reality dovranno confermare o meno la loro presenza nella Casa dopo la serata odierna, alla luce del prolungamento della trasmissione fino al 14 marzo 2022.

I tre inquilini che sembrano certi di lasciare il reality sono Aldo Montano, Katia Ricciarelli e Manila Nazzaro: se i nomi dei primi due erano già sicuri da tempo, quello di Manila si è aggiunto a sorpresa nelle ultime ore, dopo una misteriosa telefonata. In bilico troviamo Manuel Bortuzzo, Davide Silvestri e Francesca Cipriani, anche se la sensazione è che possano rimanere tutti e tre in gioco.

Grande Fratello vip, anticipazioni sulla puntata del 13 dicembre

Le altre anticipazioni della puntata di lunedì 13 dicembre del Grande Fratello Vip 6 ci rivelano inoltre che conoscere il nome dell’undicesimo eliminato. Il pubblico da casa deve scegliere chi salvare tra Carmen, Francesca, Gianmaria, Maria, Miriana e Sophie. Al momento, i sondaggi pubblicati in rete prevedono un esito a sorpresa, considerando le congetture al termine della scorsa puntata.

Tornando alle dinamiche del gioco, prende sempre più quota la relazione tra Miriana Trevisan e Biagio D’Anelli. La new entry, con un passato da ex gieffino e oggi uno dei più apprezzati opinionisti di Mattino 5, ha da poco confessato che si sta trattenendo per rispetto, nonostante sia forte in lui il desiderio di baciare l’ex protagonista di Non è la Rai.

Quella tra Miriana e Biagio non è però l’unica coppia di cui si parlerà questa sera. Alfonso Signorini, infatti, non si lascerà sfuggire la dichiarazione d’amore reciproca tra Manuel e Lulù Selassié, tornati finalmente a riavvicinarsi dopo le precedenti incomprensioni. Stavolta anche Bortuzzo sembra fare sul serio con Lulù, nella speranza che la principessa d’Etiopia non riceva una brutta sorpresa più avanti (sia nel caso Manuel decida di resta sia qualora scelga di andarsene).

Continuerà poi a tenere banco la telenovela che vede per protagonisti Alex Belli e Soleil Sorge. Al 99,9% si parlerà della nuova crisi attraversata da Alex dopo il silenzio assordante da parte dei suoi parenti e della moglie Delia Duran, quando tutti gli altri concorrenti hanno potuto trovare parole di conforto dai loro cari al momento di decidere se restare nella Casa anche dopo il 13 dicembre o lasciare il gioco senza incorrere in penalità.

A noi non resta che darvi appuntamento a questa sera, con una nuova attesissima puntata del Grande Fratello Vip 6.