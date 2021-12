Gianmaria Antinolfi è pronto per la diretta del Grande Fratello Vip 6 di stasera. Il suo obiettivo è uno solo: vendicarsi di Soleil Sorge.

Gianmaria ha preparato il discorso con Miriana

Tutto è pronto. Gianmaria ha pronta la sua “nomination bomba” che smaschererà Soleil quale “persona che sa solo denigrare il prossimo”. Durante la preparazione per la cena di ieri sera, il playboy napoletano che ha fatto battere il cuore perfino a Belen Rodriguez, ha deciso che farà fare una brutta figura alla sua ex italoamerica.

Gianmaria: “domani sera spero di andare in superled e faccio una nomination BOMBA e dico: “nomino questa persona perché sa solo denigrare il prossimo e dovrebbe iniziare a risplendere di luce propria PAPAM 💥💥💥💥💥”

si è preparato pure il discorso da applauso mi piscio #gfvip pic.twitter.com/QM24YGYIQV — Federico (@Federic1910) December 12, 2021

Il rapporto tra Soleil e Gianmaria è sempre stato altalenante, continui alti e bassi, più i secondi dei primi. L’influencer ha rivolto accuse abbastanza pesanti all’imprenditore campano durante questi mesi di permanenza della casa. Dalle accuse di stalking fino all’altro giorno, sabato, quando ha esclamato senza pentirsene minimamente:

“Poverino non riesce a limonare senza bottiglia quindi è disperato per bere”.

Si riferiva ovviamente al ritorno di fiamma tra Sophie Codegoni e Gianmaria che, secondo lei, è dovuto solamente al vino, altrimenti l’ex tronista di Uomini e Donne non è minimamente interessata al napoletano.

📰 Segui Tutto.TV su Google News , selezionaci tra i preferiti cliccando la stellina

Soleil contro Sophie Codegoni

Nell’ultima settimana Soleil si è scatenata anche contro Sophie. Pretesto una lite per motivi futilissimi (come spesso accade nella Casa) che ha fatto scoppiare l’antipatia che giace sotto traccia (e neanche troppo!) tra le due ex del programma di Maria De Filippi.

Soleil durante la discussione ha anche accusato Sophie di essere rifatta, tanto che perfino il padre della ragazza è intervenuto sui social, contro Soleil:

“Meglio rifarsi le tette che i mariti delle altre“

Che fosse un tipo molto diretto ed esplicito era stato chiaro anche quando aveva incontrato la figlia, ma nel caso di Soleil, l’antipatia ha raggiunto livelli stratosferici e il padre è subito accorso in difesa della “piccola” della Casa.

Gianmaria in nomination

Durante i piani strategici Gianmaria però ha dimenticato un piccolo particolare: è in nomination. Non si sa dunque se riuscirà davvero a dire quello che vuole perché la sua permanenza nella Casa del Grande Fratello Vip 6 è a rischio. Nonostante le precedenti eliminazioni l’abbiano sempre graziato, non è detto che accada anche questa volta.

Del resto si ritrova tanti avversari durante queste nomination: la coppia Valeria Marini e Giacomo Urtis, Miriana, Maria, Carmen e Francesca.

Secondo i sondaggi, Gianmaria dovrebbe salvarsi, grazie ad una posizione centrista tra i voti. Sarà vero? Se così fosse dovrebbe mettere in scena il suo spettacolino. Non ci resta che aspettare la puntata di stasera su Canale 5 per scoprirlo.