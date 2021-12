Alex Belli è sempre più in difficoltà. Nel corso delle ultime settimane, la sua avventura nella casa del Grande Fratello Vip, si è trasformata in un vero e proprio incubo. La sua incapacità di prendere una decisione definitiva, ha spinto Soleil Sorge a giocargli un brutto tiro. L’attore è rimasto di stucco e, poco dopo, ha avuto una reazione davvero inaspettata.

Soleil Sorge, probabilmente a causa della delusione subita, ha incanalato la sua rabbia in un’azione che ha scosso gli animi del pubblico e degli altri concorrenti del reality di Canale 5. Ecco cosa è successo!

Alex Belli riceve un bacio appassionato

Alex Belli sta seriamente rischiando di perdere la sua famiglia. Il comportamento adottato durante il gioco, infatti, ha mandato su tutte le furie Delia, al punto da spingerla a rifiutare ogni contatto con lui. Ancora pensieroso per l’assenza del videomessaggio, l’attore è stato investito dalla passione di Soleil Sorge. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, sotto lo sguardo attonito dei suoi compagni di avventura, ha raggiunto Alex Belli e, senza alcuna esitazione, ha iniziato a baciarlo con foga.

I presenti, nonostante lo stupore, si sono abbandonati a un caloroso applauso. Purtroppo, l’atmosfera è stata interrotta da un’agghiacciante rivelazione da parte di Soleil:

Lo senti questo? È falso come tutto quello che sei stato fino ad oggi

Alex Belli disperato per le parole di Soleil

L’attore ha fatto fatica a metabolizzare il gesto della ragazza. Incapace di sopportare oltre, poco dopo l’accaduto, si è chiuso in bagno per lasciarsi andare a un pianto disperato. Tra un singhiozzo e l’altro, ha continuato a ripetere di voler lasciare il gioco e di voler tornare a casa:

Voglio andare via di qua, fatemi andare via di qua

Come si evolverà la situazione? Sicuramente, Alfonso Signorini, nella puntata di questa sera, riprenderà in mano l’argomento. Intanto, sui social network, la maggior parte dei utenti sta condannando Soleil per aver agito in modo così meschino.

