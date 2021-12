I concorrenti del Grande Fratello Vip, nei giorni precedenti, avevano già ipotizzato un possibile prolungamento del reality, ma la conferma ufficiale da parte di Alfonso Signorini ha gettato tutti nel panico. È difficile, infatti, accettare l’idea di non poter trascorrere le vacanze di Natale assieme ai propri cari e di dover sostenere il carico emotivo di nuove discussioni.

Manila Nazzaro, in particolare, è apparsa molto turbata dall’accaduto. Dopo un confronto con i suoi familiari, sembra aver preso la decisione definitiva. Ecco cosa è successo!

Manila Nazzaro scoppia a piangere

Alfonso Signorini ha permesso ai concorrenti del reality di Canale 5 di prendersi un po’ di tempo per decidere cosa fare. Non tutti sono intenzionati a restare. C’è infatti chi, fin dall’inizio, ha ammesso di non essere disposto a rimanere nel gioco oltre al 13 dicembre.

Anche Manila Nazzaro si è unita al coro di chi ritiene giusto tornare a casa. L’ex Miss Italia, nelle ultime ore, si è recata in confessionale per parlare con la sua famiglia. Non sappiamo cosa si siano detti, ma la concorrente, subito dopo, è scoppiata in lacrime:

Mi sa che vi devo salutare. Ora non posso parlare

La telefonata misteriosa ricevuta da Manila

La reazione di Manila Nazzaro ha lasciato tutti stupefatti, soprattutto perché ha preferito non parlare di ciò che le era successo. Aldo Montano, senza sbilanciarsi troppo, ha accennato a ciò che è avvenuto nel confessionale:

Eh ha ricevuto una telefonata un po’ particolare. Adesso però non ne può parlare

Ovviamente, queste parole hanno causato grande preoccupazione tra i fan di Manila Nazzaro. C’è chi pensa che possa essere successo qualcosa fuori dalla casa del GF Vip e chi crede che si tratti solo di alcune discussioni con l’ex marito.

Manila sarà davvero disposta ad abbandonare il gioco? Il 13 dicembre avremo la risposta definitiva!