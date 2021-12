In questi giorni, Alex Belli si è reso protagonista di uno sfogo non indifferente nella casa del Grande Fratello Vip. Nello specifico, l’attore ha avuto una vera e propria crisi di nervi durante la quale si è scagliato contro la porta rossa della casa ed ha esortato lo staff del programma ad aprirla per farlo uscire. Tuttavia, il suo “amico” Davide Silvestri lo ha smascherato. Scopriamo che cosa ha rivelato.

La crisi di Alex Belli al GF Vip

Dopo la messa in onda della puntata di venerdì scorso del GF Vip, Alex Belli ha avuto uno sfogo molto acceso. A seguito della puntata, infatti, tutti i concorrenti hanno avuto la possibilità di sentire i propri parenti in modo da decidere se andare avanti in questa esperienza del reality show oppure se andare via. Ebbene, a quanto pare Alex è stato l’unico a non essere riuscito a mettersi in contatto con la sua famiglia, in particolar modo con Delia Duran.

La moglie dell’attore, infatti, si è fatta da parte ed ha deciso di non telefonare al concorrente a causa di tutto quello che è accaduto in questo periodo. Questo ha fatto perdere le staffe all’attore, che d’improvviso ha dato luogo ad una scenata. Nello specifico, si è scagliato contro la porta rossa tirando calci e pugni ed esortando la regia ad aprirla in modo da poter andare via. La scenata, però, non ha convinto molto il pubblico da casa.

Davide Silvestri smaschera l’attore

In molti hanno accusato il giovane di aver dato luogo solamente ad una sceneggiata per creare sgomento, ma la sua intenzione non era affatto quella di andare via. Della stessa opinione pare siano anche alcuni inquilini della casa del GF Vip. A lasciare senza parole sono state alcune dichiarazioni fatte da Davide. Quest’ultimo ha legato molto con Alex, pertanto, le sue parole hanno lasciato di stucco tutti i telespettatori. Silvestri, infatti, ha smascherato il suo amico dicendo:

“La sceneggiata della porta rossa era bizzarra”. In seguito ha aggiunto: “Alex prima si è accertato che la porta fosse chiusa e poi ha fatto la scena“.

Queste rivelazioni, chiaramente, fanno perdere totalmente di credibilità all’attore. Lo stesso Davide, infatti, ha dichiarato di non dare assolutamente più peso alle sceneggiate dell’attore in quanto le sue intenzioni non sono certamente quelle di abbandonare il reality show. Belli, infatti, per il momento non appare neppure tra i concorrenti che probabilmente abbandoneranno il programma nel corso di questa settimana a fronte del prolungamento del reality show.