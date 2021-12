Nella puntata di questa sera, lunedì 13 dicembre, del Grande Fratello Vip 6 i vip a rischio eliminazione sono Carmen Russo, Francesca Cipriani, Gianmaria Antinolfi, Maria Monsé, Miriana Trevisan e Sophie Codegoni. Il concorrente meno votato del televoto di oggi sarà definitivamente eliminato dal reality.

Chi sarà l’undicesimo eliminato del GF Vip 6? A seguire i risultati dei sondaggi pubblicati sui siti Forumfree e RealityHouse.

Grande Fratello Vip 6, eliminato 13 dicembre: i risultati dei sondaggi

I sondaggi sul televoto della ventisettesima puntata del Grande Fratello Vip 6 in onda il 13 dicembre vedono all’ultimo posto Francesca Cipriani. Secondo le percentuali di voto degli utenti di Forumfree, Francesca non raggiungerebbe nemmeno il 6%. Ultimo posto anche nel sondaggio indetto nel portale RealityHouse: qui l’ex de La pupa e il secchione raccoglie il 9% dei voti, alle spalle di Carmen.

Ecco i risultati completi dei sondaggi:

Forumfree

Maria Monsè: 26,74% Gianmaria Antinolfi: 24,03% Miriana Trevisan: 18,75% Sophie Codegoni: 12,43% Carmen Russo: 12,08% Francesca Cipriani: 5,97%

RealityHouse

Maria Monsè: 23% Sophie Codegoni: 20% Miriana Trevisan: 20% Gianmaria Antinolfi: 18% Carmen Russo: 10% Francesca Cipriani: 9%

A sorpresa, invece, Maria Monsè è in testa sia nel sondaggio di Forumfree sia in quello di RealityHouse. L’ex di Non è la Rai beneficia dell’endorsement plateale ricevuto da Soleil Sorge nel corso della diretta di venerdì scorso. Non si spiegherebbe altrimenti il cambio di passo clamoroso in appena 48 ore, dopo che all’ultimo televoto il gradimento di Maria da parte del pubblico si attesta attorno al 3%.

Si conferma dunque l’enorme influenza dei fan di Soleil nei televoti da casa. Fin qui l’ex corteggiatrice di Uomini e donne ha sempre trionfato quando è finita in nomination, un trend che prosegue anche quando non è tra i nominati del gruppo. Maria, entrata in corsa insieme a Patrizia Pellegrino, conosce bene la forza di Soleil, dunque è facile capire il perché la Monsé abbia speso sempre belle parole nei suoi confronti, strategia che evidentemente sta pagando ora i suoi frutti.

L’altra concorrente a rischio eliminazione è Carmen Russo. La moglie di Enzo Paolo Turchi è penultima in entrambi i sondaggi, si profila quindi un testa a testa tra lei e Francesca per la permanenza nella Casa.

Dovrebbero essere invece sicuri di restare Gianmaria, Miriana e Sophie, oltre alla Monsè. A patto che poi non decidano di loro spontanea volontà di lasciare la Casa del Grande Fratello Vip 6 non accettando il prolungamento di altri 3 mesi imposto dal Grande Fratello. Ne sapremo di più questa sera.