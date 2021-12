Chi è finito in nomination nella puntata di ieri sera del Grande Fratello Vip 6? E chi è stato il concorrente più votato del televoto non eliminatorio? Tra Maria Monsé, Biagio D’Anelli, Sophie Codegoni, Miriana Trevisan, Jessica Selassié e Soleil Sorge il pubblico ha scelto di assegnare la propria preferenza a Soleil (30%).

Stavolta però non si è trattato di un trionfo, ma di una vittoria al fotofinish: tra lei e Jessica (27%), classificatasi al secondo posto, il distacco in termini percentuali è stato di soli 3 punti. Numeri che rispecchiano i risultati degli ultimi sondaggi online: inseguono Miriana (18%) e Sophie (17%), mentre alle due new entry – Biagio D’Anelli (5%) e Maria Monsé (3%) – restano soltanto le briciole.

Soleil, dopo essersi guadagnata l’immunità dalle nomination, ha deciso di mandare al televoto Sophie. Una scelta scontata, dopo lo scontro in puntata e il tweet esplosivo del padre dell’ex tronista di Uomini e Donne.

📰 Segui Tutto.TV su Google News , selezionaci tra i preferiti cliccando la stellina

Soleil condanna al televoto Sophie: andrà direttamente in nomination questa sera! #GFVIP pic.twitter.com/Hj5rVsEbHd — Grande Fratello (@GrandeFratello) December 10, 2021

Chi è finito in nomination ieri sera al Grande Fratello Vip 6?

Insieme a Sophie, sono finiti al televoto Maria Monsé, Carmen Russo, Francesca Cipriani, Gianmaria Antinolfi e Miriana Trevisan. Il meno votato sarà il nuovo eliminato della puntata di lunedì prossimo.

Il televoto è ufficialmente aperto: scegli chi vuoi salvare tra Carmen, Gianmaria, Francesca, Maria, Miriana e Sophie. #GFVIP pic.twitter.com/UCXz88mJEH — Grande Fratello (@GrandeFratello) December 11, 2021

Ecco chi ha nominato chi:

Sophie nomina Maria

Jessica nomina Maria

Biagio nomina Maria

Carmen nomina Maria

Davide nomina Maria

Alex nomina Francesca

Manila nomina Maria

Gianmaria nomina Maria

Lulù nomina Maria

Miriana nomina Maria

Francesca nomina Maria

Manuel nomina Miriana

Maria nomina Carmen

Valeria e Giacomo nominano Maria

Aldo nomina Maria

Giucas nomina Maria

Katia nomina Maria

Soleil nomina Gianmaria

A questo punto, l’uscita di Maria Monsé nella prossima puntata di lunedì appare scontata, anche alla luce del risultato ottenuto nel televoto di venerdì (non eliminatorio), dove ha ottenuto un misero 3%. Per salvarsi, Maria deve sperare nel voto dei fan di Soleil, che potrebbero aiutarla nel sopravvivere almeno un’altra settimana nella Casa decidendo di salvarla in massa.

Di fronte a uno scenario simile, a rischiare di più l’uscita di scena sarebbe una tra Carmen Russo e Francesca Cipriani, due concorrenti che non godono di una preferenza tanto forte quanto Gianmaria, Miriana e Sophie, con quest’ultima che dopo la puntata di ieri sera si candida come antagonista numero uno di Soleil.

A meno che – un’eventualità da non scartare a priori – uno dei concorrenti al televoto non decida di lasciare il reality nella puntata di lunedì. Staremo a vedere, intanto a noi non resta che darvi appuntamento al 13 dicembre, quando su Canale 5 in prima serata andrà in onda una nuova puntata del Grande Fratello Vip 6.