Le ultime news dalla Casa del Grande Fratello Vip 6 si riferiscono alla puntata di venerdì 10 dicembre. A seguire le ultime notizie sulla ventiseiesima diretta in onda in prima serata su Canale 5.

Chi è stato il concorrente più votato nell’ultimo televoto? Chi è finito in nomination? Ecco i video e il riassunto della puntata di ieri sera.

Le news dell’ultim’ora del Grande Fratello Vip

La ventiseiesima puntata del Grande Fratello Vip 6 si apre con lo scontro tra Soleil Sorge e Sophie Codegoni. Tutto nasce durante la preparazione per la copertina natalizia, quando Soleil dice all’ex tronista di essere “abbastanza piena di plastica”. Nella Casa sono tutti – o quasi tutti – dalla parte di Sophie, ma Soleil tira comunque dritto, tant’è vero che non viene nemmeno scalfita quando Alfonso Signorini legge il commento sarcastico del padre della Codegoni: “Meglio farsi le tette che farsi i mariti delle altre”.

Il papà di Sophie decide di entrare in maniera molto diretta, sui social, sull'ultima lite con Soleil… #GFVIP pic.twitter.com/OTSTjg57i5 — Grande Fratello (@GrandeFratello) December 10, 2021

Dall’esterno però arriva qualcosa ancora di più esplosivo: lo scoop sul bacio di Delia Duran a un altro uomo. Messo di fronte al fatto compiuto, Alex Belli parla di fake gossip, sostenendo come ci voglia ben altro per farlo ingelosire. In seguito l’ex attore di Centovetrine ammette di non riconoscere più la moglie nei teatrini che sta mettendo in piedi da qualche settimana a questa parte, domandandosi il motivo per cui continua a rinunciare al confronto diretto nella Casa. E, come da “copione”, il gesto di Delia fa sì che Alex decida di proseguire nella sua avventura al Grande Fratello Vip.

Alex ha modo di vedere delle foto molto chiare di Delia… Che sensazioni si staranno muovendo dentro di lui? #GFVIP pic.twitter.com/AbgB7ht34x — Grande Fratello (@GrandeFratello) December 10, 2021

Messo da parte lo scoop della settimana, Alfonso Signorini stuzzica Giucas Casella mostrandogli un servizio palesemente falso di TG Cefalù in merito all’occupazione della sua villa. In un primo momento l’illusionista più famoso della televisione italiana non si rende conto che è tutto uno scherzo orchestrato dal Grande Fratello, finendo addirittura col piangere. Quando poi il conduttore gli rivela la verità, Giucas Casella diventa incontenibile.

Si passa poi al ritorno di fiamma tra Lulù Selassié e Manuel Bortuzzo. All’indomani del massaggio sensuale di cui hanno parlato un po’ tutti, sembra essere tornato finalmente il sereno tra i due ragazzi. La loro vicinanza non è passata inosservata agli occhi delle telecamere, né a quelli dei telespettatori da Casa: è l’inizio di una nuova storia d’amore o soltanto un remake di quanto già vissuto da Lulù nelle scorse settimane al Grande Fratello? Il tempo, come sempre, è galantuomo e ci darà tutte le risposte che cerchiamo.

Un nuovo inizio per Manuel e Lulù? #GFVIP pic.twitter.com/QVy14l4nyW — Grande Fratello (@GrandeFratello) December 10, 2021

Si torna quindi a parlare di Davide Silvestri. L’ex attore di Vivere riceve un bellissimo videomessaggio da parte di suo cugino Kekko, il frontman dei Modà. Molte volte Davide ha raccontato che deve tutto a suo cugino, che l’ha aiutato nel momento di maggiore difficoltà dopo essere stato abbandonato dal mondo della televisione. Una storia bella, un’emozione sincera, una persona vera, che se sceglierà di restare nella Casa dopo il 13 dicembre potrebbe davvero essere il concorrente ideale per la vittoria di questa sesta edizione.

Una sorpresa che scalda il cuore di Davide… da una persona super speciale. ❤️ #GFVIP pic.twitter.com/YWJ0jCK3Ej — Grande Fratello (@GrandeFratello) December 10, 2021

Prima delle nomination, Alfonso Signorini chiama Giucas Casella e Miriana Trevisan da parte per rivelare al gruppo la data esatta della finale del Grande Fratello Vip 6. Per Giucas sarà il 7 marzo, Miriana invece pensa che l’ultima puntata andrà in onda il giorno 13. Dallo studio Alfonso le fa notare che in realtà il 13 è domenica, dunque Miriana si corregge e dice 14. Ed è proprio il 14 marzo il giorno della finale della nuova edizione del GF Vip, che puntata dopo puntata continua a battere qualsiasi record per la gioia degli autori e dell’azienda.

E finalmente i VIPPONI scoprono la data della finale: il 14 di marzo scopriremo il vincitore di questa leggendaria edizione di #GFVIP! pic.twitter.com/lZdvVnKUbp — Grande Fratello (@GrandeFratello) December 11, 2021

