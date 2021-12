Nella puntata di ieri sera del Grande Fratello Vip, Soleil Sorge ha avuto un ruolo da protagonista. Purtroppo, per lei, non è stato un bel momento perché si è trovata al centro di numerose accuse. Il suo rapporto con Alex Belli ha sollevato dei nuovi interrogativi e ha dovuto anche dare delle spiegazioni per la lite avuta con Sophie Codegoni.

La ex corteggiatrice di Uomini e Donne, subito dopo la trasmissione, è apparsa molto stressa. Probabilmente, l’essere messa così tanto sotto pressione l’ha stabilizzata. Tutto ciò ha portato a una sfuriata nei confronti di Lulù Selassié che, incapace di resistere, le ha risposto per le rime. Ecco cosa è successo!

Lulù chiede a Soleil Sorge di non aprire la porta

Soleil Sorge sta vivendo un momento davvero molto difficile nella casa del GF Vip. Ormai, da settimane, si trova a dover gestire questioni di difficile risoluzione. Inoltre, i continui litigi con i suoi compagni di avventura non fanno altro che peggiorare la situazione.

Dopo la diretta di ieri su Canale 5, Soleil ha avuto uno scontro con Lulù. La principessina, durante una conversazione con Manuel Bortuzzo, si stava godendo con tranquillità la sua sigaretta, ma l’arrivo di Soleil ha messo fine a quell’atmosfera di serenità. La ragazza, infatti, si è avvicinata alla veranda per aprire le porte e far uscire il fumo. Lulù, intuendo le sue intenzioni, le ha chiesto di non farlo perché stava assumendo un antibiotico.

Il duro scontro tra Lulù Selassié e Soleil Sorge

Soleil Sorge, come è suo solito fare, non ha dato retta alle parole di Lulù Selassié. Anzi, ha sottovalutato immediatamente la situazione, ribattendo in modo piuttosto stizzito:

Amore vai in camera, perché qui non si respira

La principessina ha cercato nuovamente di spiegarle il suo punto di vista dicendole che stava solo seguendo i consigli dati dal medico:

La dottoressa mi ha incontrato personalmente per darmi l’antibiotico. Non posso fumare in camera da letto

Soleil, però, non ha voluto sentire ragioni. Decisa ad andare fino in fondo, la ragazza ha aperto le porte della veranda, ignorando completamente le esigenze di Lulù:

Copriti e vai in camera. Io lascio aperto qui che non si respira. Ho bisogno di aria. Dai, esageriamo