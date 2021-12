Gli animi sono piuttosto accesi nella casa del Grande Fratello Vip. A generare molto sgomento è stata un’aspra discussione che è avvenuta tra Soleil Sorge e Sophie Codegoni. A seguito dello scontro, la maggior parte dei presenti in casa si è schierata dalla parte dell’ex tronista di Uomini e Donne. Questo ha fatto perdere le staffe all’influencer, la quale ha sbottato duramente contro tutti.

Sophie e Soleil hanno un pesante scontro

In queste ore c’è stato un aspro diverbio tra Sophie e Soleil. Le due protagoniste hanno avuto un momento di conflitto durante il quale la Sorge ha accusato la sua interlocutrice di essere completamente rifatta e di avere più plastica che personalità. Queste parole hanno indignato la Codegoni, la quale ha replicato a tono. Nel frattempo, le coinquiline delle due ragazze hanno deciso di prendere una posizione in merito al disguido e la maggior parte di loro si è schierata dalla parte di Sophie.

Specie Valeria Marini ha reputato lo sfogo di Soleil davvero troppo esagerato e fuori luogo. Ad ogni modo, dopo l’esternazione del loro punto di vista, le inquiline del GF Vip sono state pesantemente insultate dall’ex corteggiatrice di Uomini e Donne. Soleil, infatti, si è scagliata contro tutti i concorrenti della casa accusandoli di essere davvero delle persone ipocrite e orribili.

La Sorge si scaglia contro tutti i concorrenti del GF Vip

Nello specifico, la Sorge ha detto: “Siete un branco di falsi“. Poi, riferendosi principalmente alle donne della casa, ha aggiunto: “Schifosissime false senza vergogna“. Insomma, i toni si sono inaspriti parecchio e non è affatto la prima volta che la ragazza si scaglia contro tutto il gruppo. Intanto, anche al di fuori della casa le persone stanno prendendo delle posizioni in merito a questo disguido.

Anche il papà di Sophie è intervenuto per difendere sua figlia. Nello specifico, l’uomo ha replicato alla Sorge dicendo che è meglio rifarsi il decolleté piuttosto che andare con i mariti delle altre donne. Parole davvero dure che, certamente, meriterebbero l’attenzione da parte della diretta interessata. Non ci resta che attendere l’appuntamento di questa sera con il GF Vip, dunque, per capire come si evolverà la faccenda.