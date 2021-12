Gli equilibri all’interno della casa del Grande Fratello Vip sono in continua mutazione. In queste ore, ad esempio, c’è stato un colpo di scena che riguarda la relazione tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè. Il nuotatore, infatti, dopo essersi allontanato dalla giovane, ha deciso di dare luogo ad un dietrofront inaspettato. Scopriamo che cosa ha confessato alla principessa.

Il riavvicinamento tra Manuel e Lulù

Il rapporto tra Manuel e Lulù è parecchio complicato. Il motivo risiede essenzialmente nel fatto che il nuotatore si comporta in modo piuttosto ambiguo con la ragazza. In certi momenti se ne allontana drasticamente, mentre in altri la cerca e si dimostra interessato alle sue attenzioni. Proprio alcuni giorni fa, il giovane aveva preso le distanze dalla principessa asserendo di non voler avere nulla a che fare con lei. Il protagonista era arrivato addirittura a nominarla proprio perché non riusciva più a tollerare le sue oppressioni.

Dopo aver agito in questo modo, però, Manuel ha deciso di dare luogo ad un inaspettato colpo di testa. Nel corso della giornata di ieri, il giovane si è cimentato in un massaggio molto seducente a Lulù. Nello specifico, le ha massaggiato i glutei mostrandosi, peraltro, parecchio imbarazzato. In seguito a questo gesto, poi, Bortuzzo si è lasciato andare anche a delle confessioni inedite.

Le inaspettate confessioni di Bortuzzo

In particolar modo, il giovane ha voluto un confronto con la Selassiè durante il quale le ha detto di non provare affatto indifferenza nei suoi confronti. Il concorrente ha detto di aver apprezzato davvero molto il fatto che la ragazza non si sia mai allontanata da lui, malgrado tutte le volte in cui Manuel l’ha respinta e anche trattata non proprio bene. Questa è per Manuel una grande dimostrazione di fedeltà e di affetto.

Proprio in virtù di questo, ha preso coraggio ed ha rivelato: “Forse la cosa più bella è che nonostante tutto tu sei ancora qui”. In seguito ha aggiunto: “Non riesci a starmi indifferente“. Lulù ha ascoltato in silenzio le confessioni del suo interlocutore e, chiaramente, non ha potuto che mostrarsi molto felice per la cosa. Che questo sia davvero l’inizio di un nuovo capitolo per una delle coppie più discusse di questa edizione del GF Vip? Staremo a vedere.