In queste ore sono state pubblicate su Instagram delle foto inedite che riguardano Delia Duran. La pagina Instagram chiamata “Whoopsee” ha pubblicato in esclusiva delle foto che ritraggono la compagna di Alex Belli intenta a baciare e a scambiarsi effusioni romantiche con un altro uomo. Gli scatti sono alquanto inequivocabili ed espliciti. Vediamo, dunque, che cosa è successo.

La paparazzata di Delia Duran con un altro uomo

Proprio alcuni giorni fa Delia Duran aveva dichiarato di volersi prendere una pausa dai social e da Milano per riflettere attentamente su quanto accaduto nella casa del Grande Fratello Vip tra Alex Belli e Soleil Sorge. Proprio durante tale periodo di allontanamento, però, sul web sono spuntate delle foto inedite che immortalano la donna intenta a baciare un altro uomo. Stando a quanto emerso da questa paparazzata, la donna avrebbe tradito Alex con un imprenditore milanese.

I due risultano seduti al tavolo di un rinomato ristorante di Milano. Nelle foto in questione, si vede chiaramente che tra i protagonisti c’è un certo feeling e una certa sintonia, in quanto non esitano a scambiarsi tenerezze e baci passionali sulle labbra. Sempre stando a quanto riportato dalla pagina Whoopsee, pare che i due abbiano lasciato il ristorante insieme e siano andati via come una coppia vera e propria.

Come reagirà Alex Belli an questa “vendetta”?

Inutile dire che le immagini in questione hanno sollevato immediatamente un enorme polverone sui social. In molti ritengono che Delia si sia voluta vendicare di Alex per l’avvicinamento che quest’ultimo ha avuto con Soleil. Specie nell’ultimo periodo, i due concorrenti pare abbiano sorpassato quella linea di confine tra amore e amicizia, sta di fatto che hanno rivelato i loro sentimenti. Alex, ad esempio, ha detto di essere innamorato della Sorge ed ha ammesso di non riuscire a stare lontano da lei.

Molto probabilmente, questi contenuti si sono rivelati davvero troppo forti per Delia, al punto da spingerla a gettarsi tra le braccia di un altro uomo. Intanto, sul web c’è anche chi pensa che questa paparazzata possa essere del tutto finta e studiata ad hoc dai due “coniugi” poco prima dell’ingresso di Belli nella casa più spiata d’Italia. Nella puntata di stasera del reality show l’attore verrà certamente messo al corrente di queste novità. Non ci resta che attendere per vedere come reagirà.

