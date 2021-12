Nelle prossime puntate di Uomini e Donne assisteremo a dei colpi di scena che riguarderanno soprattutto il trono over della trasmissione Nello specifico, vedremo che Isabella Ricci abbandonerà lo studio di Maria De Filippi in quanto uscirà dal programma insieme ad un cavaliere di nome Fabio. Questa dipartita farà tirare un sospiro di sollievo a Gemma che, infatti, non potrà fare a meno di esultare.

Isabella Ricci lascia Uomini e Donne

A Uomini e Donne le dinamiche più movimentate fanno sempre parte del trono over, almeno fino a questo momento. A rendersi spesso protagoniste di teatrini esilaranti in questo periodo sono state soprattutto Isabella Ricci e Gemma Galgani. Tra le due donne non è mai corso buon sangue. Sin dalle prime putate, infatti, le due trovavano sempre il modo di punzecchiarsi a vicenda, ma di recente la situazione era diventata davvero insostenibile.

Ebbene, a quanto pare la rivalità tra di loro avrà vita breve in quanto Isabella ha deciso di abbandonare la trasmissione. Nel corso delle prossime puntate del talk show pomeridiano vedremo che la Ricci dirà di aver trovato l’amore insieme al cavaliere Fabio. Tra i due le cose stavano procedendo molto bene in queste settimane, per tale motivo hanno deciso di allontanarsi dalle telecamere e vivere questa storia in privato.

Gemma Galgani esulta per essersi liberata della rivale

La decisione di Isabella di andare via dal programma sortirà una certa gioia in Gemma Galgani. Quest’ultima, infatti, si dirà estremamente felice che la sua rivale esca finalmente dallo studio. La dama bianca arriverà addirittura ad esclamare: “Ho vinto io“. A quanto pare, dunque, la Galgani sarà estremamente felice di restare all’interno dello studio senza Isabella.

Nell’ultimo periodo le due erano arrivate davvero ai ferri corti, sta di fatto che si sono spesso rese protagonista di disguidi piuttosto accesi. Nel corso delle prossime puntate, dunque, vedremo Gemma destreggiarsi solamente contro le offese e le accuse di Tina Cipollari, mentre Isabella sarà impegnata a viversi la sua storia d’amore lontano dalle telecamere. Purtroppo per Gemma questo epilogo risulta ancora troppo lontano.