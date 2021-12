Anche senza alcuna conferma ufficiale, i concorrenti del Grande Fratello Vip, ormai, sono consapevoli che il programma proseguirà ben oltre il 13 dicembre. Questo ha allarmato i partecipanti che, senza alcuna esitazione, hanno messo in dubbio la possibilità di rimanere nel gioco.

C’è chi ha preso una posizione più netta di altri. In particolare, stiamo parlando di Katia Ricciarelli, Aldo Montano, Manuel Bortuzzo e Francesca Cipriani. Questa informazione è stata data da Lulù Selassié che ha tirato fuori l’argomento durante una conversazione con Jessica, Giucas Casella e Sophie Codegoni. Ecco cosa ha detto!

Lulù Selassié parla dei concorrenti che lasceranno la casa

La principessina è apparsa molto sicura delle sue parole. Secondo lei, sarebbero ben 4 i concorrenti che diranno di no al prolungamento della sesta edizione del Grande Fratello Vip. Si tratterà di una scelta importante, ma in larga parte comprensibile. Nel corso dei mesi, infatti, la situazione nel reality di Canale 5 è diventata sempre più difficile da gestire. Le continue discussioni hanno minato seriamente la serenità quotidiana e nelle puntate serali è presente un notevole stress:

Quelli che se ne vanno sono Aldo, Manuel, Francy e Katia non restano. Per lui è già stata una grande prova. Manuel è fiero del suo percorso. Calcola che lui fa fisioterapia 3 volte a settimana. Poi deve allenarsi per le Olimpiadi. Quindi è giusto che pensi alla sua vita adesso. Anche Katia è sicura, Alfonso non riuscirà a convincerla

Anche Giucas Casella si è unito al coro di chi è contrario a rimanere troppo a lungo. Ha ammesso di essere disposto a continuare a giocare, ma non per altri tre mesi. Se le cose andranno troppo per le lunghe, non esiterà ad andarsene:

Ragazzi io le feste le faccio volentieri, però non reggo troppo oltre. Se sono 3 mesi in più dico di no. Mi nominate quando voglio? No, queste cose non mi piacciono

Le motivazioni di Francesca Cipriani

Francesca Cipriani, fin dall’inizio di questa edizione, ha saputo rallegrare l’atmosfera nella casa più spiata d’Italia. Il programma ha giovato dei suoi siparietti divertenti e della sua prorompenza. Purtroppo, stando alle parole di Lulù, è una delle concorrenti che lascerà a breve il gioco.

La bionda showgirl, qualche giorno fa, aveva parlato di soffrire per la lontananza dalle persone care:

Ragazzi io ho l’ansia a pensarci. Non penso di farcela, voglio fare le feste con i miei affetti. Adesso mi prende davvero la malinconia. Poi mi manca troppo il mio fidanzato. Signorini ha detto che dobbiamo fare l’albero di Natale, questo significa che forse restiamo qui