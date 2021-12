La pulizia, all’interno della casa del Grande Fratello Vip, è sempre stata motivo di discussione. Più volte, infatti, abbiamo potuto assistere a scene non propriamente carine. Nelle ultime ore, è emerso qualcosa che ha sconvolto sia i concorrenti che il pubblico. Sophie Codegoni, infatti, ha rivelato a Valeria Marini di aver trovato degli escrementi del bidet.

Le sue sono state parole sconvolgenti che hanno causato la ribellione degli utenti sui social. È inammissibile, infatti, pensare che un simile fatto avvenga tra le mura di un’abitazione condivisa da molteplici persone. Ecco cosa è successo!

Valeria Marini ha avuto qualcosa da ridire sul modo in cui Sophie affronta le faccende domestiche. La ragazza, infatti, a suo dire, sarebbe poco collaborativa e attenta alle esigenze della casa. La sua mancanza di concentrazione avrebbe causato anche una scarsa pulizia dei piatti da utilizzare durante il pasto successivo.

Sophie, però, non si è lasciata abbattere dalle sue parole e ha immediatamente risposto, rendendo chiaro il suo punto di vista:

Tu non hai visto niente Valeria… Abbiamo trovato la cacca nel bidet. E me lo sono dovuto pulire io… Dovresti parlare con altri, non con me. Sono 4 i nomi che non faccio ma so benissimo chi lascia la cacca nel bidet, chi non lava i piatti e chi lascia le cicche