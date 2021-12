La puntata di venerdì 10 dicembre del Grande Fratello Vip 6 vede al televoto Biagio D’Anelli, Maria Monsè, Jessica Selassié, Sophie Codegoni, Soleil Sorge e Miriana Trevisan. Il pubblico deve scegliere chi vorrebbe restasse nella Casa del Grande Fratello.

Come da un paio di settimane a questa parte, anche il televoto di questo venerdì non è eliminatorio: ciò significa che il meno votato non sarà eliminato, in quanto l’eliminazione è prevista nella puntata di lunedì. Si tratta comunque di un televoto importante, dal momento che in ballo c’è la leadership femminile all’interno della Casa. Sostanzialmente è una sfida a tre, che vede coinvolte Soleil, Miriana e Sophie.

Sarà poi importante capire dai risultati dei sondaggi chi è il concorrente che riscuote meno interesse/gradimento tra i telespettatori del reality.

Grande Fratello Vip 6, meno votato della puntata del 10 dicembre: i risultati dei sondaggi

I sondaggi indetti nei portali Forumfree e Reality House vedono all’ultimo posto Biagio D’Anelli. L’ex gieffino e opinionista di Mattino 5 raccoglie rispettivamente il 4,5% e il 3%, finendo dietro anche a Maria Monsè, che nel corso dell’ultima puntata di lunedì scorso ha ricevuto un numero record di nomination dal resto del gruppo.

Per quanto riguarda invece la prima posizione, ancora una volta Soleil non sembra avere rivali nell’edizione di quest’anno, confermandosi come la più amata dal pubblico. Su Forumfree raggiunge il 33,8%, mentre su RealityHouse il 33%. Entrambi i sondaggi contano nel momento in cui vi scriviamo oltre 1.400 votazioni online dalla giornata di martedì.

Seconda, a sorpresa, Jessica. La più grande delle sorelle Selassié beneficia della simpatia manifestata dagli utenti dei social nei confronti di Lulù, che fino a poche settimane fa veniva attaccata a ripetizione dentro e fuori dalla Casa del Grande Fratello. Anche per Jessica dunque una conferma, dopo aver superato in maniera brillante il televoto di lunedì contro la stessa Lulù e Patrizia Pellegrini, l’ultima eliminata del Grande Fratello Vip 6.

Se Soleil dovesse vincere l’ennesimo televoto non eliminatorio, potrebbe di nuovo ricevere l’immunità dalle nomination e scegliere chi mandare d’ufficio al televoto di lunedì, senza dunque passare per la classica votazione di fine puntata. In questo caso appare quantomai scontato che Soleil possa fare il nome di Miriana, dopo gli ultimi scontri con l’ex protagonista di Non è la Rai. Come reagirà Miriana? Oppure assisteremo a un clamoroso colpo di scena, con la prima sconfitta di Soleil al televoto?

Risultati sondaggio Forumfree

Soleil 33,83%

Jessica 27,03%

Miriana 21,02%

Sophie 7,64%

Maria Monsè 5,94%

Biagio D’Anelli 4,53%

Risultati sondaggio Reality House

Soleil 33%

Jessica 28%

Miriana 23%

Sophie 9%

Maria 4%

Biagio 3%

