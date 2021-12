Lo scorso 8 dicembre si è registrata una nuova puntata del talent show di Canale 5 Amici 21. La puntata in questione verrà trasmessa domenica 12 dicembre e, stando a quanto trapelato dalle anticipazioni, pare che i colpi di scena non mancheranno. Domenica prossima non ci sarà nessuna nuova eliminazione, tuttavia, Cosmary sarà a rischio a causa di una decisione presa dall’insegnante Alessandra Celentano. In studio, inoltre, ci sarà un’ospite speciale, ovvero, Sabrina Ferilli. Scopriamo tutto quello che andrà in onda.

Cosmary a rischio nella prossima puntata di Amici 21

Le anticipazioni della puntata di domenica 12 dicembre di Amici 21 rivelano che nessun allievo a rischio sarà eliminato dalla scuola. Ad ogni modo, Alessandra Celentano prenderà una decisione piuttosto amara che riguarda Cosmary. L’allieva, infatti, assisterà alla sospensione della sua maglia. La sua permanenza all’interno della scuola, dunque, sarà a rischio. La fanciulla dovrà dimostrare il suo talento sottoponendosi a delle sfide per poter recuperare il suo pieno titolo.

In merito alla prova Oreo, invece, essa verrà superata da Luca D’Alessio, in arte Lda. Il figlio di Gigi D’Alessio, infatti, riuscirà ad imporsi con la sua bravura su tutto il resto del gruppo. La prova Tim, invece, verrà vinta dal ballerino Mattia, che sta dimostrando grande impegno e tenacia durante questa sua esperienza all’interno del talent show di Maria De Filippi.

Arriva Sabrina Ferilli con la sua classifica

Nel corso della puntata di Amici 21, che andrà in onda il 12 dicembre, inoltre, vedremo anche che in studio ci sarà un’ospite speciale, stiamo parlando di Sabrina Ferilli. La donna sarà chiamata a stilare anche una classifica minuziosa di tutti i concorrenti. L’attrice, dopo aver preso parte alla puntata, deciderà che i meno meritevoli sono: Alex, Elena e Albe.

Loro tre, infatti, finiranno a rischio eliminazione e dovranno cimentarsi in nuove e difficili sfide nel corso della prossima puntata, che andrà in onda domenica 19 dicembre. La Ferilli, poi, si interfaccerà anche con una vecchia conoscenza di Tu si que vales, ovvero, il famoso Giovannino che ha sempre dato del filo da torcere alla protagonista. Per scoprire tutto quello che accadrà nel dettaglio, dunque, non ci resta che attendere la messa in onda di domenica prossima, prevista come sempre a partire dalle 13:56.