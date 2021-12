La sfuriata di Miriana Trevisan nei confronti di Soleil Sorge non si ferma. La concorrente è apparsa così esasperata dagli atteggiamenti della sua compagna di avventure da cercare conforto in Sophie Codegoni e Lulù Selassiè. È evidente che il prolungamento della durata del Grande Fratello Vip non abbia fatto altro che peggiorare la tollerabilità dei concorrenti.

Miriana ha anche ammesso di sentire la mancanza del figlio e di volerlo rivedere presto. Sophie non ha potuto fare niente per aiutare concretamente l’amica, ma ha provato a rincuorarla con le sue parole:

Devi goderti le cose senza pensare troppo alla lunga, di lui stai tranquilla perché sono sicura che è molto più sereno, sicuramente sta bene

Miriana Trevisan stanca di essere messa a tacere

Miriana Trevisan non sopporta di non poter esprimere la sua opinione. Più volte, Soleil Sorge le ha chiesto di stare zitta e d smetterla di parlare. Ovviamente, Miriana si è mostrata molto infastidita da ciò:

Il cercare rissa a me non piace, lo sai quante volte si permette di dirmi mentre c’è una cosa stai zitta. Che dovrei fare litigare? E’ un continuo, comandi tu? Ma chi sei? Ma vai vai

Essendo ben consapevole dei comportamenti di Soleil, Sophie Codegoni non ha potuto fare a meno di concordare con lei e di darle manforte:

Ha sempre da ridire su qualcosa, se dico ad Alfonso certo che mi dispiace vedere piangere Maria, a ma che cosa stai dicendo, ma se non sai le vicende

La strategia di Miriana Trevisan

L’ex velina di Striscia la notizia ha ammesso di non voler infuocare le discussioni. Per lei, la cosa migliore è quella di non alimentare le azioni di Soleil. Una sua risposta, infatti, significherebbe dare vita a un botta e risposta senza fine:

Non controbatto con una risposta, non la distruggo, l’unica cosa che posso dire è che non ho stima, è questo che non capisco, perché dopo tre mesi si è visto. Poi se c’è un pubblico che non capisce più di essere trasparenti e dare il nostro massimo non possiamo fare

Le speranze di Miriana sono ben riposte? A quanto pare si! La maggior parte del pubblico di Canale 5, infatti, non ha potuto fare a meno di criticare le parole usate da Soleil. I suoi comportamenti e le sue pretese hanno causato una pioggia di critiche non indifferente.