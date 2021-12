Ieri, lunedì 6 dicembre, è stata effettuata una nuova registrazione di Uomini e Donne. Si tratta di una delle ultime riprese prima della consueta pausa natalizia. Proprio per tale ragione, in molti credevano che Roberta avrebbe fatto la sua scelta, ma questo non è accaduto. In compenso, però, sono accaduti molti colpi di scena per Gemma, Marika e non solo.

Spoiler registrazione 6 dicembre trono over

Nel corso delle riprese di Uomini e Donne, che sono state effettuate lunedì 6 dicembre, si è cominciato, come sempre, dal trono over. Al centro dell’attenzione ci è finita, ancora una volta, Gemma Galgani. Una volta guarita dal covid, infatti, la donna ha potuto mettere nuovamente piede in studio e in tale occasione ha conosciuto un nuovo spasimante. Leonardo è venuto in trasmissione solamente per conoscere lei.

Ad ogni modo, la frequentazione tra i due sembra stia procedendo davvero a gonfie vele. La dama, infatti, ha raccontato di aver trascorso un’esterna molto piacevole con lui, durante la quale c’è stato anche un bacio appassionato. Questa confidenza, chiaramente, ha creato molto sgomento tra gli opinionisti, specie per Tina Cipollari. Successivamente, poi, è stata la volta di Marila.

Anticipazioni trono classico di Uomini e Donne

Quest’ultima ha cominciato da poco una nuova conoscenza con un cavaliere di nome Luigi. Almeno per il momento, le cose tra loro pare stiano procedendo nel migliore dei modi, ma per saperne di più dovremo attendere le prossime registrazioni. Al trono classico, invece, grandi novità per Matteo. Il ragazzo è uscito con una nuova corteggiatrice. Stando a quanto emerso pare che tra i due tutto sia andato per il verso giusto.

Per quanto riguarda Federica, invece, anche con lei c’è stata un’esterna abbastanza carina. Roberta, invece, è un po’ in confusione. Luca è tornato in studio per corteggiarla e lei ha deciso di scrivergli una lettera. La ragazza, poi, è uscita in esterna anche con Samuele. Tra i due, però, non c’è stato alcun bacio per la seconda volta di fila. Questo comportamento da parte della tronista sta cominciando a fomentare sempre di più i sospetti del giovane.