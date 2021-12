Le ultime news dalla Casa del Grande Fratello Vip 6 fanno riferimento alla puntata di lunedì 6 dicembre. Di seguito le ultime notizie sulla venticinquesima diretta in onda in prima serata su Canale 5.

Chi è stato il concorrente eliminato? Chi è finito al televoto di venerdì prossimo? Ecco i video e il riassunto della puntata di ieri sera.

Le news dell’ultim’ora del Grande Fratello Vip

La venticinquesima puntata del Grande Fratello Vip 6 si apre con gli ultimi scontri nella Casa tra la nuova arrivata Maria Monsè e Lulù Selassié. Dallo studio Alfonso Signorini pretende le scuse della principessa, colpevole di aver insultato a più riprese la Monsè, scuse che arrivano anche se appaiono oltremodo forzate. Sempre dallo studio Sonia Bruganelli critica in maniera aspra Maria, facendole capire che per lei non tira una buona aria.

Se non vuoi essere giudicata, non giudicare. Sonia entra in maniera decisa sulla discussione accesa tra Maria e Lulù. #GFVIP pic.twitter.com/TQvx6erVWe — Grande Fratello (@GrandeFratello) December 6, 2021

E se da una parte c’è una concorrente come Lulù che si espone troppo, dall’altra c’è chi nella Casa viene preso in giro per la sua neutralità, tanto da essere paragonato alla pacifica Svizzera. Biagio D’Anelli prima e Soleil Sorge dopo in confessionale sferzano Aldo Montano, scatenando una sincera risata da parte del campione olimpico. Stavolta ad aggiungersi al coro delle persone che vorrebbero un Aldo un po’ più incisivo c’è anche Alfonso Signorini: dobbiamo leggerlo come un avvertimento?

Sotto la lente degli abitanti della Casa è finito il comportamento sempre tranquillo da parte di Aldo… E Soleil ha messo in discussione la sua "neutralità". #GFVIP pic.twitter.com/5DcsdzH0h7 — Grande Fratello (@GrandeFratello) December 6, 2021

Prosegue intanto la relazione tra Sophie Codegoni e Gianmaria Antinolfi. Tutti, più o meno, si sono accorti che l’ex tronista di Uomini e Donne sembra lasciarsi più andare quando indossa una speciale parrucca bionda trasformandosi in Charlotte. Anche se, sotto le coperte, Sophie torna a essere Sophie. Il dubbio assale un po’ tutti nello studio: Gianmaria, entrato nel ruolo di playboy e sciupafemmine, si è trasformato in un uomo oggetto?

Sophie con una stupenda parrucca bionda… diventa Charlotte. E Charlotte sembra molto diversa da Sophie… 😏 #GFVIP pic.twitter.com/dut8sWbkxZ — Grande Fratello (@GrandeFratello) December 6, 2021

Intanto Alfonso comunica il primo vip salvo del televoto eliminatorio. La prima concorrente a salvarsi è Jessica Selassié. Restano in bilico la sorella Lulù e la new entry Patrizia Pellegrino. Jessica si scioglie in un dolce abbraccio con la sorella minore, dallo studio l’altra princess Clarissa – eliminata lunedì scorso – impazzisce di gioia, scatenandosi in quella che viene definita da Signorini una danza tribale (!).

IL pubblico ha deciso che la prima vip SALVA questa sera è Jessica! #GFVIP pic.twitter.com/ViGVsHNeB8 — Grande Fratello (@GrandeFratello) December 6, 2021

Subito dopo parte il filmato riguardante la vita privata di Patrizia. Per lei anche la dedica della figlia 23enne Arianna, nata con una disabilità. Puntuale arriva la commozione generale in studio e nella Casa, che colpisce i principali protagonisti dell’edizione di quest’anno. Chi non conosceva ancora gli affetti personali della Pellegrino, ieri sera ha avuto l’occasione di entrare nel bellissimo mondo interiore dell’attrice e showgirl italiana.

Arianna vuole ricordare alla sua mamma che tutta la sua forza viene da lei… e sono le parole più belle del mondo. #GFVIP pic.twitter.com/vxytwjjYFo — Grande Fratello (@GrandeFratello) December 6, 2021

Chiusa la parentesi Pellegrino, è tornato il momento di fare chiarezza sul rapporto tra Miriana Trevisan e Biagio D’Anelli. Da quando l’ex gieffino è entrato nella Casa del Grande Fratello ha instaurato un feeling particolare con la Trevisan. Gli altri inquilini osservano con piacere la nascita di qualcosa di più di una semplice amicizia. Stavolta sarà la volta buona per Miriana, dopo le tensioni vissute fino a poche settimane fa con Nicola Pisu?

Miriana e Biagio… l'inizio di una bella amicizia destinata a diventare qualcosa di più? #GFVIP pic.twitter.com/ck1dlrzQ4h — Grande Fratello (@GrandeFratello) December 6, 2021

Per una coppia che sembra sul punto di regalare nuove emozioni, ce n’è un’altra di cui ormai tutta Italia parla dalla mattina alla sera. Anche ieri sera Alex Belli e Soleil hanno regalato al pubblico da casa l’ennesima puntata di una telenovela che continua da un paio di settimane a questa parte. Alex ripete di voler uscire dalla Casa perché non riesce più a gestire la situazione con l’amica speciale: “L’irreparabile non è ancora successo. O forse sì”, queste le parole sibilline dell’attore.

Sembra invece essere destinata al capolinea la prima pseudo storia di quest’anno, quella tra Lulù e Manuel Bortuzzo. Dopo la nomination dell’ex giovane promessa del nuoto di venerdì scorso, anche la princess sembra abbia aperto finalmente gli occhi su quella che era una storia a senso unico. Nel corso della serata di ieri comunque, Manuel a parole si è detto contento del cambiamento di Lulù negli ultimi giorni.

Le strade di Lulù e Manuel non si incontreranno mai più? #GFVIP pic.twitter.com/DtkXqlydhz — Grande Fratello (@GrandeFratello) December 6, 2021

L’ultimo momento clou della serata di ieri lo regalano Carmen Russo e il marito Enzo Paolo Turchi, che le ribadisce tutto l’amore nei suoi confronti, aggiungendo di non preoccuparsi per lui e la figlia, perché insieme riescono comunque a cavarsela benissimo. Prima di lasciare la Casa, Enzo Paolo e Carmen regalano un momento di irrefrenabile gioia in studio scatenandosi sulle note della canzone di Raffaella Carrà Ballo Ballo.

Per conoscere il nome del vip che ha dovuto abbandonare la Casa e le nuove nomination, vi rinnoviamo l’invito a leggere il nostro articolo sull’eliminato di ieri sera del Grande Fratello Vip 6.