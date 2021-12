Chi è uscito nella puntata di ieri sera del Grande Fratello Vip 6? Al televoto c’erano Patrizia Pellegrino, Jessica e Lulù Selassié. Ecco il nome del concorrente eliminato e chi è finito al televoto della prossima puntata in onda venerdì.

Chi è uscito ieri sera dal Grande Fratello Vip?

Il decimo concorrente eliminato della puntata del 6 dicembre del Grande Fratello Vip 6 è Patrizia Pellegrino. L’attrice e showgirl italiana è costretta ad abbandonare la Casa del GF dopo sole due settimane dal suo ingresso insieme a Maria Monsè. Tempo comunque sufficiente per far conoscere al pubblico da casa la sua splendida famiglia.

Il pubblico ha deciso che la VIP che deve abbandonare immediatamente la Casa è… PATRIZIA! #GFVIP pic.twitter.com/1Chkw3FxWY — Grande Fratello (@GrandeFratello) December 6, 2021

Di seguito le percentuali del televoto eliminatorio di ieri sera: Patrizia è stata la meno votata dal pubblico con il 29% delle preferenze, Jessica ha raggiunto il 35%, mentre Lulù si è piazzata al primo posto con il 36% dei voti. Alla fine, uno scenario simile a quello descritto dai sondaggi del portale Reality House, che vedeva una situazione di grande equilibrio fra le tre concorrenti al televoto.

Venerdì sera, alla luce anche del precedente televoto, tutti o quasi pensavano che il percorso di Patrizia fosse ormai giunto al capolinea. E così effettivamente è stato, nonostante il carico di belle speranze con il quale la showgirl di Torre Annunziata si era presentata nella Casa. Quanti di voi ancora ricordano l’attacco frontale sferrato alla coppia Alex Belli e Soleil Sorge, salvo poi battere in ritirata dopo pochi minuti dal suo ingresso?

Chi è finito in nomination per la puntata di venerdì prossimo?

Dopo le nomination di ieri sera, i vip al televoto non eliminatorio di venerdì sono Jessica Selassié, Maria Monsé, Miriana Trevisan, Soleil Sorge, Sophie Codegoni e Biagio D’Anelli. Il concorrente più votato dovrebbe guadagnarsi d’ufficio l’immunità e decidere chi mandare al televoto di lunedì prossimo, quando si conoscerà il nome del nuovo eliminato.

Il televoto è ufficialmente aperto: scegli chi vuoi salvare tra Maria, Soleil, Sophie, Jessica, Miriana e Biagio! #GFVIP pic.twitter.com/PwZBGsYgcc — Grande Fratello (@GrandeFratello) December 7, 2021

La nuova arrivata Maria Monsé non ha preso bene le tante nomination ricevute, scoppiando in lacrime dopo essersi accorta di avere la maggior parte degli inquilini contro. In effetti la sua permanenza nella Casa potrebbe concludersi molto in fretta, soprattutto se venerdì prossimo il suo nome dovesse risultare il meno votato dal pubblico da casa.

Ecco chi ha nominato chi:

Jessica nomina Maria

Alex nomina Maria

Miriana nomina Soleil

Davide nomina Maria

Sophie nomina Maria

Manila nomina Maria

Manuel nomina Maria

Maria nomina Sophie

Carmen nomina Maria

Biagio nomina Maria

Soleil nomina Miriana

Francesca nomina Jessica

Giucas nomina Maria

Katia nomina Maria

Valeria-Giacomo nominano Biagio

Aldo nomina Maria

Lulù nomina Maria

Gianmaria nomina Maria

Non hanno preso parte alle nomination di ieri in quanto immuni i seguenti vipponi:

A noi non resta che darvi appuntamento a venerdì prossimo, quando in prima serata su Canale 5 andrà in onda una nuova puntata del Grande Fratello Vip 6.