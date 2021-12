I fan più attenti si saranno certamente resi conto dell’assenza di Nicola Pisu dalla puntata di ieri del Grande Fratello Vip. Durante il blocco dedicato all’avvicinamento tra Miriana Trevisan e Biagio D’Anelli in molti credevano che Nicola sarebbe intervenuto, ma tutto questo non è avvenuto. Una persona presente tra il pubblico ha rivelato quello che sarebbe accaduto.

Nicola sparisce dallo studio del GF Vip

In queste ore è trapelata sul web una informazione alquanto inaspettata che riguarda Nicola Pisu. Durante la messa in onda della puntata di ieri del GF Vip, Alfonso Signorini ha tirato in ballo Miriana e Biagio, i quali si sono molto avvicinati in questi giorni nella casa. Il conduttore ha mandato in onda dei filmati piuttosto espliciti inerenti il loro legame. Una volta terminata la clip, poi, i due hanno spiegato cosa stanno vivendo e in molti si aspettavano che sarebbe intervenuto anche Nicola.

La stessa Miriana, durante un fuori onda, ha detto che credeva che il conduttore avrebbe dato la parola all’ex compagno d’avventura. Tutto questo, però, non si è verificato e il motivo è stato rivelato da una persona che era presente in studio. Questa persona ha raccontato che poco prima della sorpresa a Patrizia Pellegrino, un autore si sarebbe avvicinato a Nicola e lo avrebbe spronato ad intervenire durante il blocco dedicato a Miriana e Biagio.

I presunti motivi dell’assenza di Pisu

Pisu, però, non sembra aver preso di buon grado la cosa, sta di fatto che si è rifiutato, dando luogo ad un aspro diverbio che si sarebbe consumato durante la pubblicità. Al termine, poi, Nicola si sarebbe alzato dal suo posto e sarebbe scappato via dallo studio. La persona che ha riportato tale segnalazione ha detto:

“Alla fine Nicola si è alzato dalla sedia e se n’è andato via. Mentre se ne andava via Signorini gli ha detto sfig**o di me**a”. 📰 Segui Tutto.TV su Google News , selezionaci tra i preferiti cliccando la stellina

Questo, dunque, pare sia il motivo per il quale Nicola non è intervenuto durante il blocco legato alla Trevisan e, soprattutto, il motivo per cui non era presente nello studio. Al momento, però, né lo staff del programma né il diretto interessato hanno proferito parola in merito. Non ci resta che attendere per vedere se ci saranno delle novità.