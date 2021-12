La programmazione del Grande Fratello Vip, durante il mese di dicembre, subirà dei cambiamenti che, con ogni probabilità, lasceranno delusi i fan. Il doppio appuntamento settimanale, infatti, verrà sostituito da un’unica puntata in prima serata.

A gennaio, le cose torneranno alla normalità, ma il venerdì non sarà più il giorno prescelto per la diretta condotta da Alfonso Signorini. La rete ha fatto questa scelta sia per tutelare l’amato reality, sia per consentire dei buoni ascolti alle fiction dell’anno nuovo. Ecco tutti i dettagli!

A dicembre, Il Grande Fratello Vip non raddoppia

Questa edizione del GF Vip sta riscuotendo un enorme successo tra il pubblico. Gli intrighi e le dinamiche create dai concorrenti, infatti, non fanno altro che innalzare gli indici di ascolto. Con l’avvicinarsi delle feste natalizie, però, Mediaset ha deciso di interrompere momentaneamente il doppio appuntamento settimanale del reality, in modo da poter dedicare quello spazio ad altre trasmissioni.

Il 24 dicembre, sotto la guida di Federica Panicucci, Canale 5 si occuperà di trasmettere il Concerto di Natale in Vaticano, mentre il 31 dicembre andrà in onda il canonico speciale di Capodanno.

Grande Fratello cambia giorno

A partire da gennaio, tornerà il doppio appuntamento settimanale del GF Vip, ma il venerdì non sarà più uno dei giorni prescelti. Infatti, esso sarà dedicato alla messa in onda delle fiction che animeranno la prossima stagione Mediaset. Il reality di Alfonso Signorini verrà anticipato di un giorno e sarà trasmesso di giovedì.

Il lunedì, al contrario, continuerà a prevedere l’attuale programmazione. Da sempre, infatti, si è rivelato uno dei giorni più fortunati per il GF Vip.