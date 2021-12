Dopo la messa in onda della puntata di ieri sera del Grande Fratello Vip, lunedì 6 dicembre, Alex Belli si è lasciato andare a delle confessioni molto importanti che riguardano sua moglie. Nello specifico, l’attore ha lasciato intendere che, certamente, non si strapperà i capelli nel caso in cui la Duran dovesse porre fine al loro rapporto. Scopriamo nel dettaglio cosa ha rivelato.

Alex Belli in crisi al GF Vip

Alex Belli è stato tra i protagonisti della puntata di ieri del GF Vip. Il giovane è stato chiamato in causa da Alfonso Signorini in quanto di recente ha avuto un momento di cedimento durante il quale ha palesato la volontà di abbandonare il programma. Il conduttore ha provato a farlo ragionare ma, a quanto pare, Belli era giunto alla conclusione di rimanere in gioco già da pria.

Nella notte, infatti, il concorrente si è lasciato andare ad una conversazione molto intima con Soleil Sorge. L’attore ha detto di aver pensato di abbandonare il programma in quanto se rimane non riesce proprio a starle lontano. Per tale ragione, ha sentito il bisogno di tutelare il suo rapporto al di fuori con Delia Duran. In seguito, però, ha fatto delle dichiarazioni che hanno lasciato di stucco sia la sua interlocutrice, sia tutti i telespettatori che lo guardavano da casa.

La confessione nella notte su Delia Duran

In particolare, Alex Belli ha detto che, nel caso in cui Delia dovesse lasciarlo, lui se ne farà una ragione e andrà avanti. Nello specifico, ha detto:

“Se usciti da qui io trovo una situazione che è irrisolvibile allora dirò ‘questa cosa del GF Vip ci ha messo davanti ad una prova e non siamo stati abbastanza forti, ne prendo atto e vado avanti’. Non finisce il mondo”. Poi ha aggiunto anche: “Se non riesco a risolvere con Delia? Va bene amen“.

L’attore ci ha tenuto anche a precisare che lui proviene già da un matrimonio fallito, pertanto, questa non sarebbe sicuramente una situazione così ingestibile per lui. Se una volta uscito Delia non sarà lì ad aspettarlo, lui si concentrerà solamente sui suoi progetti e sul suo lavoro e sarà pronto a mettere in discussione tutto ciò che ha costruito con lei fino ad ora.

Alex ha detto che se le cose non si risolvono con Delia… ne prende le sue responsabilità e ha pure detto che non finisce il mondo 🤭 #gfvip Ma cosa se mezz’ora fa diceva tutto il contrario. Aiutooo — Francesca 💋 (@sonoingenua_) December 7, 2021