In queste ore, gli animi si sono parecchio scaldati nella casa del Grande Fratello Vip. Alex Belli, infatti, ha perso le staffe in quanto pare che un concorrente gli abbia rubato del cibo dal suo piatto. La reazione dell’attore è stata abbastanza concitata. Scopriamo, dunque, quello che è accaduto e, soprattutto, se il colpevole ha avuto il coraggio di venir fuori.

La reazione di Alex Belli dopo il furto

La domenica appena trascorsa è stata piuttosto movimentata nella casa del GF Vip. Tutto è iniziato a orario di colazione, quando i concorrenti di questa edizione del reality show hanno deciso di mangiare un’insalata, considerando l’orario piuttosto tardo. Ebbene, nel momento in cui i commensali hanno raggiunto il loro posto a tavola, è scoppiato il caos. Alex, infatti, ha notato che dal suo piatto fosse sparito del cibo.

Questo, chiaramente, ha fatto perdere le staffe al concorrente, che ha cominciato a sbottare contro i suoi compagni d’avventura. Il protagonista ha esortato il colpevole di questo gesto ad avere il coraggio di palesarsi. Allo scopo di rendere più convincente il suo invito, poi, Belli ha detto:

“Non mi arrabbio, voglio solo sapere chi ha avuto il coraggio di prendere la roba dal piatto che avevo preparato”.

Quale concorrente del GF Vip è colpevole?

Il colpevole, però, non è saltato fuori. I commensali hanno cominciato a discolparsi uno ad uno dicendo di non aver compiuto ciò di cui Alex li ha accusati. Insomma, la persona incriminata non ha avuto il coraggio di venir fuori, quindi, non ci resta che attendere la prossima putata del reality show per vedere se le telecamere del GF Vip riusciranno a dare una risposta.

Nel frattempo, Belli sta facendo parlare di sé anche per altre faccende. Nello specifico, di recente si è dichiarato alla sua compagna d’avventura Soleil Sorge ed ha detto di essersi innamorato. Sua moglie Delia, dal canto suo, ha deciso di prendersi una pausa dai social sparendo dalla circolazione. La donna ha dichiarato di aver bisogno di un momento per sé per riprendersi da tutti questi accadimenti.

