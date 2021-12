Nella venticinquesima puntata del Grande Fratello Vip 6 sono al televoto tre concorrenti donne: Patrizia Pellegrino, Jessica e Lulù Selassié. La meno votata della puntata di lunedì sarà eliminata definitivamente dal gioco.

Chi sarà il decimo concorrente eliminato? Di seguito i risultati dei sondaggi dei siti Forumfree e RealityHouse.

Grande Fratello Vip 6, eliminato 6 dicembre: i risultati dei sondaggi

I sondaggi sul televoto della venticinquesima puntata del Grande Fratello Vip 6 in onda il 6 dicembre offrono un quadro incerto. Da una parte, il sondaggio di Forumfree indica che la meno votata tra le tre è Jessica. Dall’altra, il sondaggio del portale RealityHouse vedono in ultima posizione Lulù.

Ecco i risultati completi aggiornati alla mattina di lunedì 6 dicembre.

Forumfree

Patrizia: 40,5%

Lulù: 33%

Jessica: 26,5%

RealityHouse

Jessica: 34%

Patrizia: 33%

Lulù: 33%

Bene o male, le percentuali registrate da Forumfree sono più “aperte”, nel senso che c’è una ragionevole distanza tra ciascun concorrente (nell’ordine del 7%). Il discorso cambia se prendiamo in considerazione il voto aperto su RealityHouse: tra la prima e l’ultima concorrente lo scarto di voti è di appena 16 preferenze: Jessica raccoglie 514 voti, Patrizia 504 e Lulù 498.

Come è facile intuire, se si fa fede alle percentuali di RealityHouse dobbiamo immaginarci una sfida voto su voto, dove le tre concorrenti corrono il rischio di giocarsi la permanenza nella Casa nell’ordine dell’1% delle preferenze. D’altronde non sarebbe la prima volta che succede, quel che ci dà da pensare però è altro.

Venerdì, dunque nemmeno 72 ore fa, il verdetto del pubblico per il televoto non eliminatorio decretava Patrizia Pellegrino ultima con appena il 6% dei voti. Nel televoto di tre giorni fa c’erano anche le Selassié, che distanziavano la nuova entrata di oltre 20 punti percentuali.

D’accordo che le cose possono cambiare in fretta nell’arco di poche ore, ma dalla notte tra venerdì e sabato e la mattina in cui vi stiamo scrivendo non è successo nulla da giustificare un cambio così repentino di percentuali.

Come andrà a finire il televoto di stasera? Chi uscirà tra Patrizia, Jessica e Lulù? Avrà ragione il sondaggio di Forumfree, secondo cui Jessica ha poche possibilità, oppure le percentuali confermeranno una lotta senza quartiere fino all’ultimo minuto? Se volete partecipare anche voi a questo entusiasmante televoto, qui trovate tutti i modi per votare in questa sesta edizione del Grande Fratello Vip.

Ti potrebbe interessare anche: Dove e come rivedere la replica dell’ultima puntata del Grande Fratello Vip 6