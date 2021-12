In queste ore stanno circolando delle brutte voci inerenti Uomini e Donne. Il talk show pomeridiano, condotto da Maria De Filippi, infatti, pare possa essere a rischio chiusura. A diffondere questa indiscrezione è stato il giornalista Giuseppe Candela, il quale ha riportato l’esposto fatto da un politico contro la trasmissione. Scopriamo nel dettaglio cosa è accaduto.

L’esposto di un politico contro Uomini e Donne

Uomini e Donne è un programma quotidiano che va in onda da moltissimi anni e riesce sempre a regalare un ottimo livello di ascolti alla rete. Ad ogni modo, come tutte le trasmissioni molto seguite, anche il format della moglie di Maurizio Costanzo è spesso soggetto ad attacchi e critiche da parte del web. Stavolta, però, a rendere un po’ più importante la faccenda è il fatto che a lamentarsi dei contenuti mandati in onda sia stato un politico.

Nello specifico, si tratta dell’esponente del Movimento cinque stelle Antonio Del Monaco. Quest’ultimo ha deciso di fare un esposto contro il programma in cui ha dichiarato:

“Un programma diseducativo che deve essere bannato, stimola sessismo“. Tutto.TV su

🗣️ Seguisu Facebook , clicca Mi Piace!

Insomma, si tratta di parole molto forti che è impossibile che passino inosservate.

Potrebbe interessarti: Ecco come partecipare a Uomini e Donne

Mediaset chiuderà davvero il talk show?

Secondo il punto di vista di questo politico, dunque, Uomini e Donne dovrebbe essere chiuso in quanto divulga dei contenuti poco educativi, soprattutto in quanto è seguito da moltissime persone. Ad ogni modo, cosa deciderà di fare Mediaset? La rete potrebbe davvero prendere in considerazione l’ipotesi di porre fine allo storico programma di Maria De Filippi per il capriccio di un politico?

Almeno per il momento, questa sembra essere un’ipotesi alquanto lontana. Il motivo principale risiede nel fatto che il talk show è in grado di regalare ottimi ascolti alla rete in quella fascia oraria di riferimento, pertanto, è alquanto difficile che Mediaset possa decidere di rinunciare a tutto ciò per l’esposto di un singolo politico. Ad ogni modo, non ci resta che attendere per vedere come si evolverà la vicenda.

Esposto in Procura del deputato Antonio Del Monaco (Movimento 5 Stelle) per chiedere la chiusura di #UominieDonne: "Un programma diseducativo che deve essere bannato. Stimola sessimo". (fonte Libero)

Anno 2021, le comiche. pic.twitter.com/IgWFkGD0Qr — Giuseppe Candela (@GiusCandela) December 3, 2021