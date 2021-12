L’inizio della nuova edizione dell’Isola dei Famosi è sempre più vicino. Da qualche settimana, infatti, stanno emergendo nuovi piccoli dettagli che non hanno potuto fare a meno di riaccendere gli animi degli affezionati spettatori. Sappiamo già che ci saranno dei cambiamenti nelle dinamiche del gioco a causa dei bassi ascolti dell’ultima edizione. Inoltre, Mediaset ha deciso di sostituire gli opinionisti con nuove personalità del mondo dello spettacolo.

Al momento, siamo ancora nel campo nel campo delle ipotesi, ma Tommaso Martinelli ha sollevato una questione interessante: sarà Soleil Sorge a essere scelta come commentatrice?

Soleil Sorge potrebbe affiancare Ilary Blasi

Quella di Tommaso Martinelli non è un’ipotesi totalmente da scartare. Nella scorsa edizione, infatti, la scelta di Tommaso Zorzi, anche lui appena uscito dalla casa del Grande Fratello Vip, si era rivelata vincente. L’opinionista, grazie alla sua simpatia e alla sua sincerità, era riuscito a conquistare gli spettatori e a donare vivacità al programma.

Soleil Sorge, con il benestare di Mediaset, potrebbe ripercorrere la sua stessa strada. Nelle ultime settimane, infatti, sui social non si fa altro che parlare di lei e del suo rapporto con Alex Belli. Questo l’ha resa una delle concorrenti più seguite e chiacchierate della sesta edizione del GF Vip.

Soleil Sorge come Tommaso Zorzi?

Ovviamente, si tratta di due personalità totalmente differenti. Non solo per l’impronta che hanno deciso di dare nella reality di Alfonso Signorini, ma anche per il modo di approcciarsi alle diverse situazioni. Il pubblico apprezza Tommaso per la sua simpatia e per il suo modo di porsi, mentre è decisamente più ostile nei confronti di Soleil Sorge. In ogni caso, il suo essere così famosa potrebbe giovare tantissimo al programma di sopravvivenza.

Alfonso Signorini già ha espresso la sua opinione sul futuro della ex corteggiatrice di Uomini e Donne. Secondo lui, la giovane potrà contare su numerose opportunità lavorative. Per scoprire come andranno le cose, però, dovremo aspettare ancora qualche settimana.