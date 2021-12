Sophie Codegoni e Gianmaria Antinolfi non sono riusciti a resistere all’impeto della passione, sta di fatto che durante la notte appena trascorsa al Grande Fratello Vip si sono baciati. Dopo svariati tira e molla, durante i quali è stata soprattutto l’ex tronista di Uomini e Donne ad allontanarlo, pare che le cose siano drasticamente cambiate. Scopriamo che cosa è successo.

Sophie e Gianmaria si baciano

Notte di passione all’interno della casa del GF Vip. Gianmaria e Sophie, infatti, si sono scambiati dei baci appassionati al di sotto delle coperte. I concorrenti del reality show hanno passato una serata abbastanza divertente in quanto lo staff ha organizzato per loro una specie di festa. Tra un brindisi, un bicchiere di vino e un po’ di musica, dunque, gli animi si sono parecchio infuocati.

Ad essere catturati dalla passione sono stati soprattutto Gianmaria e Sophie. I due, infatti, dopo essersi sfrenati durante i festeggiamenti, hanno deciso di andare a dormire insieme. Quando si sono ritrovati sotto le coperte, dunque, hanno cominciato a punzecchiarsi e a prendersi in giro. Successivamente, poi, si sono scambiati delle tenerezze, fino a darsi dei baci molto passionali.

Lo sfogo della Codegoni dopo il bacio

Subito dopo essersi baciati, Gianmaria si è alzato dal letto per andare un attimo in cucina e Sophie ha chiamato accanto a sé Lulù Selassiè e si è sfogata su quanto accaduto. Nello specifico, l’ex volto di Uomini e Donne ha detto: “Amore, non puoi capire, ho fatto un disastro“. Nel frattempo, sul web in molti stanno commentando quanto accaduto. Secondo la maggior parte degli utenti Antinolfi ci è cascato di nuovo e stavolta sarà lui a farsi male.

Solo pochi giorni fa, infatti, Sophie era stata molto chiara nel ribadire la sua presa di posizione nei suoi confronti. La ragazza lo aveva respinto per l’ennesima volta asserendo di non voler avere a che fare più nulla con lui. Dopo pochissimo tempo, però, la giovane sembra aver cambiato idea ed ha deciso di concedersi nuovamente al suo compagno d’avventura. Non ci resta che attendere per scoprire se questo sarà un capriccio o qualcosa di più serio.

