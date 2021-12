Domenica 5 dicembre andrà in onda una nuova puntata pomeridiana di Amici. Ormai, dopo molteplici appuntamenti, il pubblico ha iniziato a conoscere i concorrenti e a farsi un’idea di quelli che sono i meccanismi di questa edizione.

Stando alle recenti anticipazioni, potremo assistere a incredibili performance e a nuovi colpi di scena. In particolare, i riflettori si poseranno principalmente su Tommaso e Alex che sono a rischio eliminazione. Ecco tutti i dettagli!

Mattia a rischio eliminazione

I comportamenti poco convincenti di Mattia hanno spinto Raimondo Todaro a prendere dei provvedimenti. Qualche giorno fa, infatti, l’insegnante ha deciso di sospendere la sua maglia, in modo da trasmettergli un messaggio importante. Questo gesto, come ormai sappiamo bene, ha messo l’allievo a rischio di eliminazione.

Nonostante tutto, alla fine, Todaro è tornato sui suoi passi e ha riconfermato la maglia di Mattia. Il giovane, in questo modo, è tornato ufficialmente in gioco. Niente esclude, però, che la trasmissione possa prendere, in futuro, altri provvedimenti a causa dei suoi atteggiamenti.

Guido, Virginia e Tommaso, al contrario, non sono stati così fortunati.

Chi sarà costretto a lasciare il programma?

Nella prossima puntata, purtroppo, gli eliminati dal talent show di Canale 5 saranno tre. Un numero non indifferente che, sicuramente, modificherà gli equilibri tra gli allievi rimasti. Nel dettaglio, sono state le performance di Tommaso, Virginia e Guido a non convincere gli insegnanti. I tre ragazzi, con un profondo dispiacere nel cuore, non hanno avuto altra scelta se non quella di abbandonare lo studio.

Quest’anno, il pubblico sta dimostrando di apprezzare molto Amici. Sui social network, si possono leggere commenti entusiasti da parte di utenti che, ogni settimana, fanno di tutto per non perdere gli appuntamenti pomeridiani. Anche se Domenica In sta iniziando a dare filo da torcere a Maria De Filippi, per ora, Amici continua a portare a casa ottimi ascolti.