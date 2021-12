Continuano ad esserci variazioni per quanto riguarda i palinsesti di Canale 5. In queste ore è giunta una notizia inerente due tra i programmi più seguiti dal pubblico della rete, stiamo parlando di Uomini e Donne e Amici. Le due trasmissioni, infatti, sono state cancellate dai palinsesti nel giorno 8 dicembre. Scopriamo tutto quello che è emerso.

Perché Uomini e Donne e Amici sono stati sospesi

In previsione delle festività natalizie sono diversi i cambiamenti che saranno apportati ai palinsesti Mediaset. La prima importante novità riguarda la cancellazione di Uomini e Donne e di Amici dai palinsesti di Canale 5 del giorno 8 dicembre. Nel giorno dell’Immacolata Concezione, infatti, la rete ha deciso di sostituire le due trasmissioni dando priorità a contenuti legati al Natale.

A partire dalle ore 14:45, dunque, non verrà trasmesso il consueto appuntamento con Uomini e Donne, così come a seguire non ci sarà spazio per la fascia quotidiana di Amici. I due programmi, però, torneranno regolarmente in onda a partire da giovedì 9 dicembre con nuovi ed esilaranti contenuti da mostrare ai numerosi telespettatori.

Cosa andrà in onda al loro posto l’8 dicembre

Ricordiamo, inoltre, che da metà dicembre verrà attuata la consueta sospensione dei programmi di Maria De Filippi in occasione delle festività natalizie. Tutte le sue trasmissioni torneranno di nuovo in onda a partire dalla seconda settimana di gennaio. Ad ogni modo, nella giornata dell’8 dicembre, le due trasmissioni verranno sostituite dal film “Operation Christmas”.

Per quanto riguarda la programmazione delle altre trasmissioni, invece, resta tutto invariato. Dopo il film in questione, infatti, andrà in onda la striscia giornaliera del GF Vip e poi verrà dato spazio a Love is in the air, a Pomeriggio 5, a Caduta libera e tutto ciò che normalmente va in onda in quella giornata.