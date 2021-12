In queste ore, Soleil Sorge e Giacomo Urtis hanno avuto un confronto in merito alle poche dinamiche che si stanno verificando nella casa del Grande Fratello Vip. Urtis è entrato da pochi giorni, eppure si è già reso conto del clima piatto che spesso si respira all’interno dell’abitazione. Per tale ragione ha chiesto alla sua interlocutrice se sia sempre questo il mood delle giornate. La reazione di Soleil è stata esilarante.

Giacomo annoiato dalle poche dinamiche della casa

L’edizione di quest’anno del GF Vip non rientra certo tra le edizioni più esuberanti del reality show di Canale 5. Molto spesso, durante le giornate, non accade nessuna dinamica degna di nota e i nuovi arrivati si sono già resi conto di questa situazione. Spesso, infatti, durante le puntate si parla sempre degli stessi concorrenti che, peraltro, pare si stiano rendendo protagonisti di avvenimenti poco edificanti, come tutto l’affaire inerente Alex Belli, Soleil Sorge e la “moglie” dell’attore Delia Duran.

Ad ogni modo, nelle scorse ore Giacomo ha parlato con l’influencer e le ha chiesto se, effettivamente, questo sia il clima che si respira tutti i giorni. Urtis è apparso piuttosto annoiato, sta di fatto che ha ironicamente detto che sarebbe tornato a dormire. Soleil, allora, ha replicato dicendo: “Questo è tra il manicomio e la casa di riposo“. Il chirurgo è scoppiato a ridere e la sua interlocutrice ha rincarato la dose.

Leggi anche: Ecco tutti i concorrenti di questa edizione del GF Vip

Soleil prende in giro il cast del GF Vip

Soleil, infatti, ha aggiunto:

“Ogni tanto festeggiamo compleanni e diamo il massimo, puoi goderti la spa, farti una spremuta e cucinare”.

Le persone presenti hanno sorriso e si sono mostrate alquanto d’accordo con la descrizione impeccabile fatta dalla concorrente. Giacomo ha sorriso nuovamente e poi si è rassegnato all’idea di trascorrere un soggiorno davvero “rilassante”.

Della stessa opinione sembrano essere anche molti telespettatori. Al di sotto del video in questione, infatti, in molti hanno commentato dicendo che la noia di quest’anno fosse davvero tangibile. Molto probabilmente l’assortimento di concorrenti non è, almeno per adesso, all’altezza delle aspettative. Non ci resta che attendere per vedere se con i nuovi ingressi si smuoverà un po’ la situazione.

Giacomo "bello il mood tranquillo di quest'anno.. 'Ah torno a dormire"

Soleil "Si questo è tra il manicomio e la casa di riposo. Ogni tanto facciamo qualche compleanno e diamo il massimo" Loro due che perculano la noia di quest'anno 😭😭😭😭😭#gfvip pic.twitter.com/fby3DoV3L7 — Catia (@catiuz92) December 1, 2021