Quando si partecipa a un programma come quello del Grande Fratello Vip, bisogna fare attenzione a ogni singola parola perché basta un attimo di distrazione per dare vita a una pioggia infinita di polemiche. Nelle ultime ore, al centro del mirino, è finita nuovamente Katia Ricciarelli. La concorrente si è mostrata molto interessata alla vita privata di Biagio D’Anelli. Nel tentativo di scoprire qualcosa in più, ha avviato una conversazione con i suoi compagni di avventura che l’ha portata a commettere un enorme gaffe.

Ovviamente, tutto questo non è passato inosservato agli occhi degli spettatori più accaniti che, scossi dall’accaduto, si sono immediatamente precipitati sui social per dire la loro. Ecco cosa è successo!

La frase incriminata di Katia Ricciarelli

Katia Ricciarelli non ha potuto fare a meno di raccogliere informazioni su Biagio D’Anelli. Il ragazzo, infatti, essendo l’ultimo arrivato, ha causato una certa curiosità tra i concorrenti. Purtroppo, nel porre la domanda che le stava tanto a cuore, la cantante ha usato una parola facilmente fraintendibile:

Ma Biagio è normale

Soleil Sorge è rimasta piuttosto spiazzata e ha insistito per farsi spiegare cosa intendesse esattamente. Katia, forse peccando di superficialità, ha continuato a parlare senza porsi alcun dubbio:

È gay? Speriamo di no, sennò si perdono tutti gli uomini

I fan si scagliano contro Katia Ricciarelli

Gli utenti social, come spesso accade, non sono passati sopra alla questione, anzi, hanno scritto numerosi commenti contro la cantante. La maggior parte di loro l’ha accusata di essere omofoba e di discriminare le persone con un orientamento sessuale diverso dal suo.

Ennesima uscita omofoba della Ricciarelli. Ma il problema è Lulù che sbrocca in diretta. Che bell’esempio, complimenti

Solo alcuni si sono dimostrati più comprensivi, attribuendo le sue parole a un’eccessiva leggerezza.

Sicuramente, nell’appuntamento serale di domani, Alfonso Signorini affronterà l’argomento, dando modo alla cantante di spiegarsi. Ad ogni modo, non è da escludere che il comportamento di Katia Ricciarelli abbia delle conseguenze.